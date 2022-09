Oman äidinkielen opetus tukee sekä oppilaan oppimista kaikissa aineissa että vahvistaa valtakielen oppimista.

Espoon kaupunginvaltuustossa tänä vuonna esitetty aloite oman äidinkielen tuntien rajaamisesta on huolestuttava. Aloitteen perustelut ovat virheellisiä ja pahimmillaan uhka lasten hyvinvoinnille ja yhdenvertaisuudelle.

Oman äidinkielen opetus tukee sekä oppilaan oppimista kaikissa aineissa että vahvistaa valtakielen oppimista. Vaikutus ei riipu valtakielen osaamisen tasosta, joten S2-kriteeri ei ole relevantti. Myös taloudellinen peruste on väärä, sillä oman äidinkielen opetusta ei rahoita kunta vaan Opetushallitus.

Mahdollisuus oman äidinkielen opiskeluun koulukontekstissa on tärkeää kahdesta syystä. Kun opetus tapahtuu koulussa, se vahvistaa yhteiskunnan arvoja ja lisää oppilaiden kuuluvuuden tunnetta. Jos opetus jää muiden toimijoiden varaan, on mahdollista, että opetus ei noudata valtakunnallista opetussuunnitelmaa eikä yhteiskunnan jaettua arvopohjaa. Tutkimus (Yli-Jokipii ym. 2022) osoittaa, että oman äidinkielen opettajat edistävät kotoutumista ja suomalaisen yhteiskunnan arvoja: he auttavat oppilaita rakentamaan kielellisesti ja kulttuurisesti moninaista suomalaista identiteettiä ja ovat usein perheiden tukena luomassa yhteistä ymmärrystä suomalaisen koulun arvoista ja käytänteistä.

Oma äidinkieli on tärkeä identiteetin rakentamisessa: sillä annetaan merkityksiä kokemuksille ja vastataan kysymykseen ”kuka olen” myös opittaessa ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Identiteetin monipuolinen ja myönteinen rakentuminen on kasvatuksen ja koulutuksen keskeinen tavoite ja kirjattu opetussuunnitelman perusteisiin. Identiteetin rakentumisen ymmärtäminen ja tukeminen omalla äidinkielellä parantaa oppilaan osallisuutta, oppimista ja yhdenvertaisuutta (Kinossalo ym. 2022).

Oman äidinkielen merkitykseen ja opetukseen perehtyneinä tutkijoina väitämme, että oman äidinkielen opetus ei eriytä oppilaita vaan lisää osallisuuden kokemusta ja kiinnittymistä sekä kouluun että sitä kautta yhteiskuntaan. Osallisuuden kokemusta muotoillaan omalla äidinkielellä. Se parantaa uuden kielen oppimista ja sitä kautta yhteiskuntaan osallistumista. Segregaatiota aiheuttaa se, että nähdään esimerkiksi vieraskieliset yhdenlaisena joukkona, jonka puolesta esitetään malleja ilman, että tarkastellaan riittävästi kielen merkitystä ihmisenä kasvamisessa.

Maija Yli-Jokipii

Maiju Kinossalo

väitöskirjatutkijoita, Tampereen yliopisto

