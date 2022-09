Helsingin paraatipaikalla kohoaa lohduton kolossi – Suomi on ollut sen edessä voimaton, ja ehkä hyvä niin

Ilmalan halli makaa tyhjänä juuri siksi, että Suomi on toisenlainen maa kuin Venäjä.

Joka arkiaamu kohtaan apean näyn. Iltapäivisin se toistuu.

Pyöräilen töihin Helsingin Pasilan läpi. Kun lähestyy rautatie­asemaa pohjoisesta radanvartta pitkin, oikealla aukeaa synkkä möhkäle.

Ilmalan monitoimihalli on nykyään nimetön, kun suuri suomalaispanimo riisui kirjaimensa sen kyljestä eikä jääkiekkojoukkue Jokereitakaan ole oikeastaan olemassa. Vielä kesällä hallin seinässä roikkui kangas, joka mainosti Jokerien fanituotteita. Nyt se on poissa. Markkina taisi olla hiljainen.

Nimettömyys korostaa osuvasti möhkäleen alennustilaa – ja siihen johtaneita tapahtumia. Se on vain tyhjyyttään kumiseva halli, johon kukaan ei halua tulla liitetyksi. Venäjän hyökkäys Ukrainaan rikkoi Ilmalan kulissit, ja jäljelle jäi tyhjä kuori.

Ennen viime talvea Ilmalan halli oli minulle betonikolossi muiden joukossa. Nyt on toisin. Hallia ei voi ohittaa ilman ahdistavia ajatuksia. Se on kouriintuntuva esimerkki mullistuksesta, jonka seurauksien vyöry saattaa olla vasta alkamassa. Tapahtuneen poikkeuksellisuus – se, että Suomen tapahtumateollisuuden kenties keskeisin areena seisoo kuukaudesta toiseen tyhjänä – on mittakaavaltaan ällistyttävä. Eihän tällainen ole mahdollista?

Hallin paluuta suomalaisomistukseen on toki väläytelty, mutta se on vaikeaa ellei mahdotonta. Suomi noudattaa hallin omistajaan kohdistuvia pakotteita. Monimutkainen järjestely Yhdysvaltain hyväksymänä voisi avata mahdollisuuden kauppoihin, mutta se tie taitaa toistaiseksi olla liian pitkä ja mutkainen.

Ilmalan hallin sumeasta tulevaisuudesta viestii sekin, että syyskuussa suomalainen sijoittajaryhmä kertoi suunnittelevansa Helsingin Suvilahteen jättimäistä tapahtuma-areenaa. Raha ei taida uskoa, että Ilmalan halli enää koskaan palaa entiseen asemaansa.

” Eihän tällainen ole mahdollista.

Onneksi koko farssin voi kääntää päälaelleen. Halli makaa tyhjänä juuri siksi, että Suomi on toisenlainen maa kuin Venäjä. Ja sellaisena aiomme pysyä. Arvojaan puolustaa parhaiten pitämällä niistä tinkimättä kiinni.

Sopikaamme siis, että jatkossa Ilmalan halli on monumentti demokratialle, yhdenvertaisuudelle ja suomalaiselle oikeusvaltiolle. Mielivaltaisessa diktatuurissa halli olisi jo käytössä. Nyt sen tyhjyys muistuttaa, että yksi maailman vakaimmista, menestyneimmistä ja onnellisimmista maista pitää kiinni periaatteistaan.

Niinpä: Porilaisten marssi.

Kirjoittaja on HS:n uutispäällikkö.