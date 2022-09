Maksun välittyminen maksajalta saajalle on monen toimijan yhteistyön tulos.

Matti Ylösjoki kysyi (HS Mielipide 21.9.), miksi pankin tiliotteella ei näy asioinnin kohteena ollutta yritystä vaan esimerkiksi maksun välittäneen yrityksen tiedot.

Yksinkertaistettuna maksun välittyminen maksajalta saajalle on monen toimijan yhteistyön tulos. Maksu voi kulkea pitkässäkin ketjussa ennen päätymistä saajan tilille ja maksajan ja saajan tiliotteille. Tietojen välittymiseen toimijoiden välillä vaikuttavat maksamisen yhteydessä annetut tiedot, maksutapa, standardit ja käytetyt maksujärjestelmät.

Esitetty kysymys on ajankohtainen, sillä maksujenvälityksen eri osapuolet – kuluttajat, kauppiaat ja maksupalveluntarjoajat – ovat havahtuneet ongelmaan. He selvittivät yhteistyössä Euroopan laajuisessa hankkeessa syitä puutteellisiin tiliotteisiin ja laativat suositukset tilanteen korjaamiseksi. Ostotapahtumissa tavoitteena on näyttää maksajan tiliotteella aina saajan kauppanimi, ostopaikka ja -aika. Suositusten toteutus on meneillään.

Selkeät tiedot maksuista ovat eduksi niin asiakkaille kuin pankeillekin.

Inkeri Tolvanen

johtava asiantuntija, Finanssiala ry

