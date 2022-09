Aurinko- ja tuulienergian lisääntyminen markkinoilla vaatii ajatustavan muutosta, sillä sähkön saatavuudesta tulee tuotantolähtöistä ja kysynnän on sopeuduttava.

Juha-Pekka Weckström ja Osmo Soininvaara korostivat (HS Vieraskynä 21.9.), kuinka sähkömarkkinan toimintaa tulee tarkastella sekä kysynnän että tarjonnan näkökulmista. Ohessa muutama syventävä havainto.

Aurinko- ja tuulienergian lisääntyminen markkinoilla vaatii ajatustavan muutosta, sillä sähkön saatavuudesta tulee tuotantolähtöistä ja kysynnän on sopeuduttava. Tämä tarkoittaa, että energiaa tulisi kuluttaa silloin, kun sitä on paljon tarjolla, ja vähemmän silloin, kun tuotanto on pienempää. Tämä toimintatavan murros ja niin sanotun kysyntäjouston edistäminen sähkömarkkinalla on nyt aivan keskeistä.

Kysyntäjoustoa voidaan edistää tutkimukseen perustuvilla ratkaisuilla. BCDC Energia -hankkeen tutkimuksessa osoitimme, että omaa sähkönkulutustaan seuraavat kotitaloudet ovat muita valmiimpia omaksumaan tietoa ja vinkkejä sähkön säästöstä.

Uudessa Motivan ja yhteistyökumppaneiden Astetta alemmas -kampanjassa tavoitteena on saada vähintään 75 prosenttia suomalaisista säästämään energiaa. Tutkimuksemme perusteella tuo tavoite olisi paremmin saavutettavissa, jos vastaava joukko suomalaisia ensin houkuteltaisiin seuraamaan omaa kulutustaan sähköyhtiönsä verkkosivuilta.

” Tiedon tulee olla helposti saatavilla.

Kulutuksen ohjaaminen uusiutuvan energian tuotannon huippuhetkiin edellyttää luonnollisesti tietoa niiden ajankohdasta. Tiedon tulee olla helposti saatavilla. Olemme hankkeessamme kehittäneet energiasääennusteen, joka näyttää valitulla aluejaolla seuraavan vuorokauden tuottavimmat tuuli- ja aurinkosähkön tunnit. Ilmatieteen laitoksen tulee huolehtia ennusteen jatkuvuudesta ja kehittämisestä hankkeemme päättyessä ja Ilmatieteen laitoksen luopuessa energiasääennusteen pohjalla olevasta Hirlam-mallista. Voisiko Yleisradio ensimmäisenä mediayhtiönä maailmassa lanseerata energiasääennusteen osaksi sääennusteitaan?

Tuotannon vaihtelevuuden kasvaessa säätö- ja erityisesti vesivoiman rooli nopeasti reagoivana voimanlähteenä korostuu entisestään. On tärkeää huolehtia siitä, etteivät vesivoiman tuottajat ala käyttäytyä tässä tilanteessa ainoastaan omaa tulostaan tuijottaen. Omien tarjousten räätälöinti uusiutuvien ennusteeseen nojautuen, tavoitteena markkinahinnan nousu, on kaikkien kannalta ei-toivottavaa toimintaa.

Mahdollisten windfall-verojen toteutukselle olisi löydettävä tapoja, jotka eivät vaikuta päästöttömien alhaisen tuotantokustannuksen voimalatyyppien investointeihin. Erityisesti tuulivoimainvestointien jatkuvuudesta on tärkeää huolehtia.

Maria Kopsakangas-Savolainen

tutkimusprofessori, Suomen ympäristökeskus ja Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Rauli Svento

emeritusprofessori, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.