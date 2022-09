Ei suljeta nuorilta sitä maailmaa, joka avautui vasta sukupolvi sitten.

”Voit tehdä mitä tahansa”, lukee onnittelukortin kannessa.

Olen ostamassa korttia 15-vuotiaalle tytölle, joka pääsi ripille. Mieleen tulee sekavia ajatuksia.

Jokainen teini tarvitsee rohkaisua. Samaan aikaan ”voit tehdä mitä tahansa” saattaa kuulostaa vuonna 2022 tuhlaavaiselta, itsekkäältä, jopa valheelliselta.

”Mitä siinä sitten pitäisi lukea? ’Ahdistu’, vai?” kysyy viisas ystäväni.

Kun täytin itse 15 vuotta, Berliinin muuri murtui. Siitä alkoivat hengästyttävät vuodet.

Romanian diktaattori Nicolae Ceaușescu puolisoineen teloitettiin. Sitten yhdistyivät Saksat, Neuvostoliitto kaatui ja Baltian maat saivat itsenäisyytensä takaisin. Tuoreena ylioppilaana äänestin Suomen EU:hun liittymisen puolesta.

Lama väistyi, Nokian nousu alkoi.

Jokainen sukupolvi varmasti ajattelee, että oma nuoruus oli optimistista aikaa. Omalla sukupolvellani siihen oli ehkä syytä. 1990-luvulla tuntui itsestään selvältä, että demokratia oli voittanut. Nuorille se tarkoitti entistä helpompaa opiskelua Euroopassa. Interrail korvautui halpalennoilla Aasiaan. Heipat tunkkaiselle Kekkos-Suomelle!

Neuvostoliiton kaatuminen teki 1990-luvusta yliopistolla myös harvinaisen epäpoliittista aikaa. Raaka vastakkainasettelu puuttui. Kaikilla tuntui olevan kiire töihin, kun laman jälkeen niitä alkoi viimein saada. Kaikilla oli myös kiire nähdä maailmaa, joka oli auennut fyysisesti ja digitaalisesti: Erasmus, Kilroy, NMT, GSM, World Wide Web…

Vuosituhannen vaihtuessa seisoin New Yorkin Times Squarella ja pelkäsin, että puoliltaöin netti kaatuu. Jälkikäteen tuntuu symboliselta se, että kaikki pelkäsivät Y2K:ta, mutta päivän suurin uutinen olikin Venäjän presidentti Boris Jeltsinin ero. Seurauksena valtaan nousi entinen KGB:n tiedustelu-upseeri Vladimir Putin.

Tunkkainen maailma ei lopulta väistynytkään uuden vuosituhannen alkaessa.

VuonnA 2022 suomalaisilla teineillä on loputon määrä asioita, joista ahdistua. Ilmastonmuutos, luontokato, terrorismi, rasismi, pandemia. Somen luomat paineet. Poliittiset kuplat, joissa vihataan vastapuolta. Ja nyt Venäjän raaka hyökkäyssota Ukrainassa.

Samaan aikaan nuoria ei saa opettaa siihen, että maailma on uhkaava paikka, jossa kannattaa käpertyä kotiin laitteiden ääreen. Sitäkin kokeiltiin koronaviruspandemian aikana, ja se johti valtaviin mielenterveysongelmiin. Lisäksi sulkisimme vapaaehtoisesti sen maailman, joka avautui kuitenkin vasta sukupolvi sitten.

1990-luvulla arvostettiin reippautta. Nykyään kehotetaan myöntämään oma haavoittuvuus. Se on tervettä kehitystä. Ei kuitenkaan kannata unohtaa, että omaan elämään voi yhä vaikuttaa itse. On ok uskaltaa. Ja vaikka maailma on sekava ja turvaton, monessa asiassa on menty hyvään suuntaan.

” 1990-luvulla tuntui itsestään selvältä, että demokratia oli voittanut.

Nykyteinit elävät vauraammissa kotitalouksissa ja pitempään kuin teinit 30 vuotta sitten, ilmenee Tilastokeskuksen aineistoista. Vaikka Pisa-tutkimusten huipulta on pudottu, suomalainen koulu on kansainvälisessä vertailussa yhä kovaa tasoa, ja ilman jatko-opiskelupaikkaa jää entistä harvempi. Kouluterveyskyselyn mukaan 8.–9.-luokkalaiset myös pitävät koulunkäynnistä enemmän nyt kuin 1990-luvun puolivälissä.

Ilmastonmuutos etenee liian nopeasti, mutta on siihen edes havahduttu. Fossiilisista energianlähteistä irtaudutaan nyt ripeästi – pakon edessä työllä ja tuskalla – mutta irtaudutaan.

Nykyiset teinit aikuistuvat todennäköisesti Nato-Suomessa, jonne Suomi ja Ruotsi hakivat yhdessä. Se takaa heille toivottavasti turvallisemman tulevaisuuden.

Lisäksi tyttöjen ja poikien esikuvat ovat ihan eri luokkaa kuin 1990-luvulla, jolloin valtionpäämiehet olivat Suomessa tosiaan vain miehiä. Silloin seksistiset vitsit olivat arkipäivää, ja naisten odotettiin nauravan mukana – rasistisista vitseistä puhumattakaan.

Yhdysvaltojen entisen presidentin Barack Obaman sanoin: ”Aika toimii oikeudenmukaisuuden hyväksi.” Aikaa se kuitenkin vie. Myös medialla on vastuunsa. Uutinen on uusi, yllättävä asia. Siksi tasainen, positiivinen kehitys ei ole uutinen. Raportoinnissa korostuvat aina uhat.

Ostan kortin. Päätän uskoa maailmaan, jossa pelkojen ja uhkien rinnalla on myös mahdollisuuksia. Maailmaan, jossa 15-vuotias saa uskoa elämään, toivoa parempaa ja haluta asioita – myös hulluja asioita. Ehkä ennen kaikkea hulluja asioita! Uskaltaa luottaa itseensä. Yrittää, epäonnistua, yrittää uudestaan, nauttia. Matkustaa Euroopassa, vaikka maanosan keskelle on jälleen noussut rautaesirippu.

Sekään ei tule olemaan ikuinen.

Kirjoittaja on Helsingin Sanomien päätoimittaja.