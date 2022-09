Voisiko Migri ottaa suuremman roolin työperäisen maahanmuuton palveluketjussa?

Maahanmuuttoviraston tehokas toiminta on avainasemassa siinä, että kykenemme vastaamaan huutavaan työntekijä- ja osaajapulaan. Kilpailu huippuosaajista on globaalia. Nopea ja sujuva prosessi ei ole pelkästään kilpailuvaltti vaan ratkaiseva tekijä siinä, miten menestymme.

Kuluneen vuoden aikana Migrissä on kyetty käsittelemään ennätysmäärä työlupahakemuksia. Myös niin sanottuja huippuosaajia on tullut maahan enemmän kuin koskaan. Migrin toiminta on tältä osin kehittynyt. Kesällä päätetty D-viisumi eli kahden viikon palvelulupaus erityisasiantuntijoille on kyetty pääosin toteuttamaan.

Esitykset Migrin pilkkomisesta kahteen osaan – työperäisen maahanmuuton ja sisäisen turvallisuuden virastoon – on kannatettava. Se ei kuitenkaan vielä ole absoluuttinen ratkaisu.

Vaikka työlupa saataisiin tunnistautumisineen palvelulupauksen puitteissa eli kahdessa viikossa, koko prosessi pitää sisällään paljon muuta. Kokonaisuuteen liittyy muun muassa pankkitilien avaamiset, mahdolliset lasten englanninkieliset koulupaikat ja puolison työllistyminen. Jollain yksittäisellä instanssilla pitäisi olla näkymä koko palveluketjusta.

Mahdollisen uudistuksen yhteydessä voitaisiin miettiä, voisiko Migri ottaa suuremman roolin työperäisen maahanmuuton palveluketjussa. Yhdellä toimijalla pitäisi olla näkymä koko maahantulon polusta. Nyt sitä ei ole, ja tämä osaltaan aiheuttaa epäselvyyttä ja ongelmia.

Jos Migrin pilkkominen toteutuu, on tärkeää, että myös ohjaava taso on tehokas ja resonoi tavoitetta. Työperäisen maahanmuuton sektori voisi asettua sisäministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön sijaan vaikkapa Veron uusasiakashankinnan hallinnon alle. Muutoksen on oltava tarpeeksi rohkea ja henkilöresurssien riittävät. Pula työntekijöistä ei helpotu lähivuosina.

Riikka Pakarinen

toimitusjohtaja, Suomen startupyhteisö

keskustan varapuheenjohtaja

Peter Vesterbacka

yrittäjä, Espoo

Elina Valtonen

kansanedustaja, kokoomuksen varapuheenjohtaja

