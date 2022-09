Imagen esseessä Maria Mäkelä ruotii Ukrainan sodan läntistä seurantaa.

”Ukrainan tukijoiden globaali someyhteisö on yhdessä Ukrainan johdon ja kansalaisten kanssa onnistunut luomaan nykyajan sankarimytologiaa, joka on tehnyt juuri tästä sodasta eeppistä elokuvaa, somealustoilla kehittyvän jatkokertomuksen. – – Vastarintameemeiksi muuttuneet babuškat säilykkeineen ja auringonkukansiemenineen sekä tankkia vetävä traktori keltaisella pellolla sinisen taivaan alla luovat visuaalista arkkityyppiä: ne viestivät, miten elämä voittaa kuoleman.”

”Tarinasodassa henkilöhahmojen ja heidän rooliensa tulee olla välittömästi tunnistettavissa. Lennokkeja ja tankkeja uhmaavien maanviljelijöiden ja isoäitien avulla ukrainalaiset asemoidaan elämän ja luonnon edustajiksi, jotka joutuvat kohtaamaan kasvottoman ja luonnottoman tuhokoneiston. Pieni ja nokkela huiputtamassa isoa ja kömpelöä on tuttu juoni slaavilaisessa ja eurooppalaisessa satuperinteessä.”

”Ukrainan sota on ensimmäinen länsimainen somesota: toisille se tuo kokemuksen osallisuudesta, toisille se näyttäytyy pelin tai elokuvan kaltaisena. – – Someajan sankarit kantavat mukanaan raskasta kulttuurista taakkaa: heidän roolinsa on olla samaan aikaan poikkeuksellisia ja edustavia. Somealustojen tarinalogiikka rakentaa sellaisia pyhimyksen ja paholaisen rooleja, ettei niitä pysty lopulta kukaan eläväinen kannattelemaan. Zelenskyi-kultti on tästä räikein esimerkki.”

”Varauksettoman avun ja tuen ei tarvitse olla hyveellisyydestä kiinni, mutta tarinasota johdattaa meidät toistuvasti arvioimaan asioita hyveen ja paheen akselilla.”

”Ukrainan valtiota ja kansaa tulee tukea viimeiseen asti, ei sankaruuden ja moraalisen ylivertaisuuden vaan vakauden ja inhimillisyyden nimissä.”

Ylioppilaslehden analyysissä Tuukka Tuomasjukka pohtii Ukrainan sodan vaikutusta vähemmistöjen – esimerkiksi romanien – asemaan.

”Ukrainasta on paettu sotaa maihin, joissa romanien asema on ollut jo ennestään huono. – – Euroopan neuvosto on raportoinut Ukrainasta pakenevien romanien syrjinnästä hyökkäyssodan alusta lähtien.”

”Mitä sodasta seuraa vähemmistöille? Ainakin se on herättänyt itsenäistymishaaveita ulkomailla asuvien Venäjän vähemmistökansojen edustajien parissa. Toisaalta sota myös hankaloittaa kulttuurin ylläpitämistä. Kärsijöihin kuuluu esimerkiksi uhanalainen karjalan kieli.”

”Ennen kaikkea sota tekee vähemmistöjen hauraan aseman näkyväksi – jos se vain halutaan nähdä. – – Sota paljastaa solidaarisuuden rajat.”