Kirjastoilla on vaikeuksia selviytyä lakisääteisestä tehtävästään

Kirjastotyön resursointi on edelleenkin kesken.

Kirjasto on kuntien tuottama lakisääteinen peruspalvelu, jolla on merkittävä asema kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä. Kirjasto vahvistaa sitä sidettä, jolla yhteiskuntaan kiinnitytään. Kirjasto on käyttäjälleen maksuton palvelu ja mahdollistaa kaikille vapaan pääsyn tiedon ja kulttuurin pariin. Yleisistä kirjastoista säädetään kirjastolaissa ja sitä koskevassa asetuksessa.

Aluehallintoviraston tekemän selvityksen perusteella näyttäisi siltä, että kirjastoilla on kuitenkin vaikeuksia selviytyä lakisääteisestä tehtävästään. Merkittävimpinä syinä kirjastojen ongelmatilanteeseen osoitetaan henkilökunnan riittävyys ja pätevien esihenkilöiden ja johtajien puute. Kun ammattitaitoista henkilöstöä ei palkata esimerkiksi eläkkeelle siirtyvien tilalle tai muutoin avoimiin tehtäviin, heikkenee kansalaisten peruspalvelu väistämättä. Kirjastojen osaamisella ja henkilöstön riittävyydellä on suora yhteys palvelun laatuun ja kansalaisten hyvinvointiin.

Kirjastolaki uudistettiin vuoden 2017 niin sanottujen normitalkoiden yhteydessä. Lainuudistuksessa väljennettiin kirjastojen kelpoisuusehtoja. Yhtenä suurimpana muutoksena oli juuri kirjastojen esihenkilöiden koulutusvaatimus, jossa ei enää edellytetty ylempää korkeakoulututkintoa sisältäen kirjastoalan korkeakouluopintoja vaan soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Tuolloin kritisoimme uudistusta, sillä arvioimme sen johtavan varsinkin pienten kuntien asiantuntijahenkilöstön määrän vähentymiseen sekä kirjastojen esihenkilötyön pirstaloitumiseen. Kirjastoa kehitetään ja johdetaan tällöin muiden töiden ohella.

Olemme esittäneet huolemme myös kuntien niin sanotuista yhdistelmätehtävistä. Näyttäisi siltä, että kirjasto- ja kulttuurialan asiantuntijatehtäviin yhdistetään surutta muita hallinnon ja kulttuurin tehtäviä. Kirjastonjohtajan vastuulle sälytetään kunnan markkinointi- ja viestintätehtäviä, tapahtumatuotantoa ynnä muita kokonaisuuksia, jotka ovat kirjastotoimesta irrallaan.

Näyttäisikin siltä, että aikanaan kirjastolain uudistuksesta esittämämme huoli oli perusteltu, ja se on johtanut juuri niihin lopputuloksiin, joita arvioimme tapahtuvan. Aluehallintoviraston selvityksen perusteella vaatimuksemme riittävästi resursoidusta ja hyvin johdetusta kirjastotoimesta on edelleenkin yhtä perusteltu.

Jussi Näri

toiminnanjohtaja

Kuntien asiantuntijat – Kumula ry

Jaakko Korpisaari

neuvottelupäällikkö

Akavan erityisalat

