Viikon puheenaiheet

1) Surujuhlat

Viikkoon mahtui kaksi suurta surujuhlaa, sillä maanantaina Lontoon Westminster Abbeyssa vietettiin kuningatar Elisabet II:n hautajaisia ja tiistaina Helsingin Johanneksenkirkossa ystävät kokoontuivat saattelemaan taiteilija Vesa-Matti Loiria. Molemmat koskettivat ihmisiä syvästi: Elisabet Britannian pitkäaikaisena symbolina ja Loiri oman sukupolvensa monilahjaisena taiteilijana.

2) Sotaviikko

New Yorkissa joka syksy vietettävä YK-viikko on yleensä ollut kansainvälisen diplomatian rituaali, jossa on kuunneltu valtiojohtajien pitkästyttäviä puheita ja surtu maailmanjärjestön heikkoutta. Tällä kertaa YK-viikosta tuli dramaattinen, sillä Venäjän presidentti Vladimir Putin kaappasi maailman johtajien kokouksen sotapuheensa yleisöksi. YK:ssa ulkoministeri Sergei Lavrov haukkui Ukrainan ja marssi kokoussalista.

3) Kapinaviisikko

Vasemmistoliitto hajosi, kun eduskunta äänesti maanantaina potilasturvallisuuslain hyväksymisestä. Viisi puolueen kansanedustajaa äänesti lakia vastaan, seitsemän sen puolesta ja neljä oli poissa äänestyksestä. Tilanne oli puoluejohdolle nolo, sillä puolue oli saanut lakiesitykseen omat muutostoiveensa. Torstaina puolue ilmoitti rankaisseensa kapinaviisikkoa kertomatta, millainen rangaistus oli.