Toimitusjohtaja Kari Luoto Päivittäistavarakauppa ry:stä (PTY) toivoi viinejä ruokakauppoihin (HS Mielipide 20.9.) vedoten siihen, että kyseessä on eurooppalaisittain elintarvike. PTY on myös toivonut viinien normalisointia ruokajuomana. Alkoholi ei kuitenkaan ole tavanomainen kulutushyödyke. Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan kolme miljoonaa ihmistä vuodessa kuolee alkoholiin.

Alkoholin vähittäismyyntimonopoli on kansainvälisen tutkimuksen mukaan yksi parhaista käytännöistä alkoholihaittojen ehkäisemiseksi, ja siitä luopuminen johtaisi haittojen lisääntymiseen. Nykyisessä Suomen terveydenhuollon kriisissä ei kaivata lisäkuormitusta palvelujärjestelmälle. Kestävyysvaje vaikeutuu, jos usein miedoilla alkava alkoholin ongelmakäyttö yleistyy alentaen tuottavuutta ja lisäten työkyvyttömyyttä. Suomessa alkoholinkulutus ja haitat lisääntyivät voimakkaasti 2000-luvun alussa, ja tämä liittyi erityisesti alkoholinkäytön ”normalisoitumiseen” kotiympäristössä.

” ”Viinit ruokakauppaan” on harhaanjohtava markkinointislogan.

”Viinit ruokakauppaan” on harhaanjohtava markkinointislogan. PTY on tehnyt aloitteen, joka koski kaikkien alle 15-prosenttisten juomien myyntiä kaupoissa. Tämä mahdollistaisi myös viinin vahvuuteen sekoitettujen väkevien juomien myynnin. Esimerkiksi Hollannin ruokakaupoissa markkinoidaan näyttävästi tällaisia vahvempia juomasekoituksia.

Vuonna 2018 voimaan tullut alkoholilaki avasi kilpailulle kolme prosenttia monopolin myynnistä, mutta 15 prosentin raja avaisi markkinat jopa 75 prosentille nykyisestä Alkon myynnistä. Näistä 45 prosenttia on viinejä ja 30 prosenttia tyypillisesti sekoitettuina nautittavia kirkkaita juomia. Alkoja on noin 370, ja mietojen juomien vähittäismyyntilupia yli 6 400. Jos valtaosa Alkoon nyt keskitetyistä ostoista ripoteltaisiin 17-kertaiselle määrälle myyntipisteitä, putoaisi perusta myös väkevien yksinoikeusjärjestelmältä sekä maan kattavalta erikoisliikeketjulta, jossa on laaja valikoima ja palvelevaa henkilökuntaa.

Vuoden 2008 jälkeen alkoholinkulutus ja haitat ovat vähentyneet, minkä johdosta arviolta 8 600 työikäistä on säästynyt alkoholin aiheuttamalta kuolemalta. Vuoden 2018 alkoholilain tultua voimaan alkoholikuolemien väheneminen pysähtyi ja vuosittaisia alkoholikuolemia tuli 160 lisää. Näistä merkittävä osa oli alkoholin aiheuttamia maksasairauskuolemia, joita arkipäiväistyvä alkoholinkäyttö on lisännyt. Aikasarja-analyysin perusteella alkoholinkulutus oli vuoden 2018 jälkeen kolme prosenttia korkeammalla tasolla kuin missä se olisi ollut ilman lainmuutosta.

Suomalaisilla ei ole erityistä intoa alkoholimarkkinoiden avaamiseen: 54 prosenttia kansalaisista kyllä toivoisi ”viinit ruokakauppoihin”, mutta vain 29 prosenttia on tällä kannalla, mikäli muutos tarkoittaisi myös väkevien myyntiä kaupoissa. Suomalaisista 85 prosenttia pitäisi väkevien alkoholijuomien myynnin tulevaisuudessakin Alkon yksinoikeutena. Suurin into nykyisen järjestelmän purkamiseen onkin taloudellista etuaan ajavalla päivittäistavarakaupalla.

Pia Mäkelä

tutkimusprofessori

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Juha Mikkonen

terveyspolitiikan asiantuntija

Lääkäriliitto

