Tarpeettomat apuvälineet vievät turhaa tilaa vanhuksen kotona.

Helsingin Sanomien jutussa (21.9.) kerrottiin kahden uuden paikan perustamisesta, joihin voi palauttaa jatkossa apuvälinelainaamosta lainattuja apuvälineitä. Tämä on hyvä parannus pienten apuvälineiden palautuksen osalta.

Ongelma on kuitenkin edelleen isompien apuvälineiden, kuten pyörätuolin, suihkutuolin ja pottatuolin palautuksien kanssa. Niiden palautus onnistuu vain tilataksilla tai pakettiautolla. Vanhus, jolla on lainassa näitä isompia apuvälineitä, ei pysty tuomaan niitä apuvälinelainaamoon, etenkään, jos hän asuu hissittömässä kerrostalossa. Isojen apuvälineiden palautuksen joutuvat hoitamaan omaiset tai joku muu lähipiirin henkilö, jos sellainen on vanhuksen tukena.

Miksei Helsingin apuvälinelainaamolla ole palvelua, joka hakisi isommat apuvälineet vanhuksen kotoa? Tarpeettomat apuvälineet vievät turhaa tilaa vanhuksen kotona, jos niitä ei enää tarvita. Vanhus haluaisi ne pois kotoaan, muttei pysty niitä itse palauttamaan.

Paula Kemppinen

Helsinki

