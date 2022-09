Rahalla osoitetaan arvostusta.

Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa (24.9.) todettiin, että hoitajien työtaistelussa on kyse rahasta, ei arvostuksesta. Väittäisin, että kyse on nimenomaan arvostuksesta. On hyvin ymmärrettävää, että hoitajat ovat kyllästyneet kauniisiin puheisiin, joilla heidän työtään on kerrottu arvostettavan. He vaativat, että sen arvostuksen täytyy vihdoin näkyä myös palkassa ja työoloissa.

Eduskuntaa ei ajanut lainsäädäntötyöhön hoitajaliittojen äärimmäiset keinot, vaan päättävien tahojen tietoinen, hallituskaudet ylittävä valinta olla vaikuttamatta julkisen sektorin palkka- ja työoloasiaan. Eli kauniit puheet eivät ole koskaan realisoituneet käytännön teoiksi. Kyse on nimenomaan arvovalinnoista ja aidosta arvostamisesta eli siitä, mihin ollaan valmiita käyttämään rahaa.

On hienoa, että eduskunta antaa arvon ihmishengelle ja sitä kautta nostaa hoitajien työn tärkeyden esiin. Niin sanotun potilasturvallisuuslain sijaan olisi kuitenkin toivonut näkevän eduskunnalta aitoa vastuunkantoa, ymmärrystä meitä kaikkia koskevalle asialle.

Nyt hoitajia syyllistetään siitä, että he hylkäsivät keväällä kunta-alan sopimuksen. Voidaan kysyä, mitä olisi tapahtunut, jos he olisivat sen kiltisti hyväksyneet? Olisiko hoitajapula ja siihen johtaneet syyt palkkauksen ja työolojen osalta vieläkään nousseet kaikessa karuudessaan esiin? Tuskin olisivat.

Hoitajat pitävät nyt yhteiskuntamme tulevaisuuden kannalta tärkeää asiaa esillä ja tarjoavat mahdollisuutta muutokseen. Samalla he tekevät työtä kaikkien matalapalkka-alojen arvostuksen eteen.

Päivi Ruuskanen

toimittaja, Sipoo

