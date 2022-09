Pyrkimys määritellä ”Saamen kansa” kattavasti ja poissulkevasti on poliittista nationalismia, joka ei johda mihinkään eikä ole edes mahdollista.

Saamelaisneuvoston puheenjohtaja Aslak Holmberg astui (HS Mielipide 24.9.) mielenkiintoisesti poliittisen nationalismin tielle esittäessään saamelaiskäräjälain perusteluna, että ”kyse on Saamen kansan itsemääräämisoikeudesta, jota Suomi rikkoo”. Suomen rajojen sisällä ei kuitenkaan ole ”kansoja” muussa kuin kulttuurisessa ja valtiokansan merkityksessä, jo siitäkin syystä, että ”kansa” ilman tarkempaa määrittelyä on mielen tuote – kylläkin hyvin voimakas aate ajettaessa esimerkiksi oman valtion perustamista. Sellainen ei käsittääkseni ole Saamelaisneuvoston tavoitteena. Jos halutaan puhua reaalimaailman käsitteillä, on parempi pysyä kulttuurisen kansan tai valtiokansan eli kansalaisten käsitteissä, joiden avulla voi kyllä puolustaa vähemmistöryhmien etuja aivan yhtä ponnekkaasti.

Pyrkimys määritellä ”Saamen kansa” kattavasti ja poissulkevasti, esimerkiksi hallintoelimiä varten, on poliittista nationalismia, joka ei johda mihinkään eikä ole edes mahdollista. Suomen lait kyllä tuntevat kuntien, Ahvenanmaan ja saamelaistenkin autonomisia oikeuksia, mutta jos pohjoisessa asuville saamelaisille tai sellaiseksi itsensä tunteville halutaan antaa nykyistä suuremmat erityisoikeudet, olisi mielestäni järkevämpää tehdä se aluepohjalta eli perustaa Lappiin saamelaiskunta, joko nykyisiä kuntia yhdistämällä tai uudelleen rajaamalla.

Ossi Päärnilä

Jyväskylä

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.