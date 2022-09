Vaalikoneisiin liittyvä piilovalta on tehtävä näkyväksi

Yksi mahdollinen keino vallan hajauttamiseen olisi, että eduskuntapuolueet saisivat tuoda vaalikoneeseen kaksi omaa kysymystään.

Vaalikoneista on tullut kansalaisille yksi tärkeimpiä tietolähteitä äänestyspäätösten tueksi. Vaalikoneista suosituin on viime vaaleissa ollut julkisrahoitteisen Ylen vaalikone.

Vaalikoneiden laatijoilla on suomalaisessa demokratiassa huomattava valta, joka jää näkymättömiin. Kysymysten valinnoilla on väistämättä merkitystä vaalituloksen kannalta. Vaalikoneen logiikka perustuu ehdokkaiden ja äänestäjien profilointiin. Kysymysten avulla ihmiset löytävät ehdokkaan, joka vastaa valittujen teemojen osalta heidän preferenssejään. Mutta kuka aihepiirit valitsee? Millaisia preferenssejä ja oletuksia ihmisestä tai maailmasta kysymysten valinnan taustalla vaikuttaa? Koska kysymyksiä ei voi olla kuin rajallinen määrä, jokaisella kysymyksellä ja jopa sanamuodoilla on huomattava merkitys.

Vaalikoneilla vaikutetaan myös äänestäjien ajatuksiin. Kysymysten laatijoilla on valta vahvistaa tai lieventää valitsemiaan poliittisia jakolinjoja.

Emme tiedä, keitä vaalikonekysymysten laatijat ovat ja millaisen prosessin kautta kysymykset valitaan. Viime kädessä valta on kunkin median vastaavalla päätoimittajalla. Yksityisellä medialla on tietenkin vapaus tehdä omia vaalikoneitaan. Myös etu- ja kansalaisjärjestöt ovat laatineet vaalikoneita tiettyjen teemojen ympärille. Jälkimmäisten merkitys äänestyspäätösten kannalta on kuitenkin hyvin vähäinen.

Vähintä, mitä vaalikonevallan näkyväksi tekemiseen voisi tehdä on, että kysymysten valinnoista käytäisiin enemmän keskustelua ennen ja jälkeen vaalien. Olisi myös reilua julkistaa, ketkä ovat osallistuneet vaalikoneiden kysymysten laatimiseen. Kysymysten laatijat voisivat myös itse vastata vaalikoneeseen, ja tulokset voisi julkaista vaalikoneen yhteydessä. Näin laatijoiden mahdolliset omat painotukset tulisivat näkyviksi. Erityisesti tämä koskee julkisomisteisen Ylen vaalikonetta.

Yksi mahdollinen keino vallan hajauttamiseen olisi, että eduskuntapuolueet saisivat tuoda vaalikoneeseen kaksi omaa kysymystään. Kysymyksiä voisi koota myös esimerkiksi kansalaisjärjestöiltä, hyvinvointialueilta, Kuntaliitolta, elinkeinoelämän edustajilta ja niin edelleen. Myös tasavallan presidentti voisi esittää oman kysymyksensä.

Eduskunta käsittelee parhaillaan esitystä niin sanotusta avoimuusrekisteristä. On täysin mahdoton tavoite tehdä kaikesta lobbauksesta näkyvää.

Vaalikoneisiin liittyvä valta sen sijaan on demokratian kannalta kenties yhtä merkittävää ja se voitaisiin tehdä varsin helposti läpinäkyvämmäksi.

Tapio Luoma-aho

toiminnanjohtaja, Ajatushautomo Kompassi

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.