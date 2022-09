Muodostavatko maahan tulevat venäläiset turvallisuusuhan?

Minulle on jäänyt epäselväksi, miksi Suomessa yhä puuhataan itärajan sulkemista, vaikka tilanne Venäjällä on liikekannallepanon myötä oleellisesti muuttunut. Vaikuttaa aika itsekkäältä sanoa, että aseettomina maahan tulevat venäläiset muodostaisivat turvallisuusuhan, kun vaihtoehtona on se turvallisuusuhka, että heidät aseistetaan ja lähetetään sotimaan Ukrainaa vastaan. Kuvittelin, että halusimme tukea tässä konfliktissa Ukrainaa emmekä Putinin hyökkäystä.

Raul Hakli

Helsinki

