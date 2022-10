Koulun uudistuminen on tulevaisuuteen vaikuttamista

Oppilaat tarvitsevat epävarmuuden sietokykyä sekä toivoa paremmasta tulevaisuudesta, koska he ovat avainasemassa muutoksen aikaansaajina.

Viime vuosina myös opetustiloja on ajateltu uudella tavalla.

Historioitsija Yuval Noah Harari kehotti Nordic Business Forumissa johtajia uudistamaan yrityksiään sisältä käsin niin, että ne toimisivat eettisesti ja vastuullisesti kestävän kehityksen perustalta. Näin johtajat todella voivat muuttaa maailmaa.

Samoin voimme nähdä koulun tehtävänä uudistua sisältä päin ja luoda oppilaille parhaat edellytykset kasvaa yhteisöömme vastuullisiksi ja aktiivisesti rauhaa sekä kestävää kehitystä elintavoillaan edistäviksi kansalaisiksi.

Jos kaipaamme koululta paluuta perustaitoihin, joudumme kysymään, mitä ne ovat tänään ja huomenna. Taidot ja vaatimukset muuttuvat yhteiskunnallisten muutosten mukana. Tässä ajassa oppilaat tarvitsevat sellaisia perustaitoja kuin tietotaitoa selviytyä ekokriisin haasteista teknologisoituvassa maailmassa, ymmärrystä tekoälyn hyödyntämisestä ja sen vaikutuksista jokapäiväiseen elämään sekä uusia lukutaitoja eli visuaalisen, auditiivisen, kirjoitetun ja kuvatun tekstin lukutaitoa.

Oppilaat tarvitsevat myös epävarmuuden sietokykyä sekä toivoa paremmasta tulevaisuudesta, koska he ovat avainasemassa muutoksen aikaansaajina. Siksi he tarvitsevat myös vahvaa ymmärrystä omista tunne- ja vuorovaikutustaidoistaan sekä osaamisestaan, siis itsetuntemusta. He tarvitsevat myötätuntoa itseään, toisiaan ja koko luomakuntaa kohtaan. Tietoa saamme nopeasti tekoälyn avulla, mutta opetussuunnitelman painottamat laaja-alaisen osaamisen taidot kasvatamme pitkäjänteisen ja aktiivisen tekemisen kautta.

” Mitä perustaidot ovat tänään ja huomenna?

Meidän ei tarvitse huolehtia opetussuunnitelman sisältöjen karsimisesta, sillä jo hyvin nuoret lapset voivat omaksua mitä ihmeellisimpiä asioita tästä kauniista maailmastamme, jos vain sallimme heidän tutkia, keksiä ja luoda. Kyse on tavoista, joilla sallimme oppimisen tapahtua. Me tarvitsemme koulun, joka uudistuu ja antaa oppilaiden oppia niin paljon kuin heillä riittää tiedon- ja taidonjanoa.

Kehittämäni ilmiölähtöisen oppimisen suunnittelumallin mukaan laadukas ilmiöoppiminen on aina tavoitteellista ja huolellisesti suunniteltua, yhteisöllistä ja oppilaiden osallisuutta kunnioittavaa. Parhaimmillaan se voisi ollakin tämän päivän hyvää perusopetusta, uudistavaa ajattelua, johon opettajankoulutuksessa tulisi tulevaisuuden opettajia kouluttaa.

Antropologi Jitske Kramerin mukaan kulttuurit eivät putoa taivaasta – me luomme kulttuurin. Opettajat tekevät ihmeitä, kun he luovat oppilaittensa ja kollegoittensa kanssa toimintakulttuureja, joissa oppilaiden on innostavaa, turvallista ja motivoivaa oppia.

Oppimiskulttuurin luomiseen me valitsemme askelmerkit eettisillä, pedagogisilla ja opetuksellisilla ratkaisuilla. Me voimme ja meidän tulee luoda koulukulttuuri, joka sallii niin kasvun rauhaa, vapautta kuin rajattomia mahdollisuuksiakin.

Sirkku Lähdesmäki

kasvatustieteen tohtori, yliopistonopettaja ja opettajankouluttaja

Kokkola

