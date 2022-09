Erimielisyys on hyvästä, pidetään siitä kiinni

Venäjällä vallankumous on osa poliittista dna:ta. Toivotaan, että geeni aktivoituu.

Sain ensikosketukseni Venäjään 1980-luvun lopulla Leningradissa, kun näin Nevan rantakadulla jotakin, joka muistutti mielenosoitusta. Vihainen ihmisjoukko marssi banderollien alla huudellen iskulauseita.

Viereeni ilmestyi kaksi ikäistäni opiskelijapoikaa. He virnistivät ja osoittivat televisiokameroita kadun varrella: ”mielenosoitus” oli kommunistisen puolueen näytös, joka uutisoitiin vakuutuksena siitä, että työläisten vallankumous ja järjestelmä olivat yhä voimissaan.

Pojat kohauttivat olkapäitään, ja lähdimme bussilla Leningradin betonilähiöön. Rapistuneen betonikolossin oven takaa aukesi toinen Venäjä: tšehovilainen 1800-luvun salonki kattoon ulottuvine kirjahyllyineen ja itämaisine mattoineen. Asuntoa hallitsi suuri vanha musta piano, ja jostakin kaivettiin kristalliset teelasit. Isäntä haki näytille suurimman aarteensa: videon, jonka kannessa poseerasi Sylvester Stallone Rambona. Pojat kertoivat vain odottavansa Neuvostoliiton kaatumista.

Venäjällä on totuttu siihen, että järjestelmä ja sen kriitikot ovat kuurupiilosilla. Runoilija Anna Ahmatova poltti 1930-luvulla arkistonsa, mutta jatkoi kirjoittamista pienille paperilappusille, jotka hän sujautti luotetuille ystävilleen. Nämä opettelivat runot ulkoa ja hävittivät paperit. Runot elivät vain muutamien ihmisten muistissa, mutta kyllä ne elivät.

Demokratiassa julkisuus on paikka, jossa erimieliset ihmiset keskustelevat. Siksi presidentti Sauli Niinistö oli viime keväänä oikeassa halutessaan, että Nato-jäsenyydestä käytäisiin julkinen keskustelu ennen kuin valtiojohto ilmoittaa kantansa.

” Berliinissä Putin poltti paperinsa ja painui pinnan alle.

Demokratiassa erimielisyys on hyve: on tärkeää nostaa esiin erilaisia näkemyksiä ja tehdä siten parempia päätöksiä, joihin ihmiset voivat sitoutua. Erimielisyydestä kannattaa pitää kiinni, koska muuten muutumme Venäjän kaltaiseksi.

Venäjällä julkisuus on näyttämö, jolla vallanpitäjät rakentavat yksituumaisuutta. Vladimir Putinin vakioesitykseksi on noussut sota, ensin Krimillä, sitten Syyriassa ja nyt Ukrainassa. Esitykset purevat: mielipidetiedusteluissa arvostetaan vakautta takaavia vahvoja johtajia ja kaivataan Neuvostoliiton suuruuden aikaa. Sota hiljentää tehokkaasti erimieliset, joille jää sylkykupin rooli viidentenä kolonnana.

Vuoden 2011 mielenosoituksissa oli muutoksen tuntu. Liberaalit ja koulutetut nuoret marssivat kaduilla vaatien vapaita vaaleja. Protesteja tutkinut Laura Lyytikäinen kuvaa, kuinka protestit kuitenkin kuihtuivat, kun mielenosoittajat alkoivat pohtia, miten vaalit pitäisi toteuttaa. Venäjällä politiikan toimivaltakeskustelujen sijaan halutaan vahvaa johtajaa. Siksi Aleksei Navalnyi viruu nyt eristyssellissä.

Jonkinlaista toivoa muutoksesta antaa kuitenkin ehkä se, että Krimin sodan jälkeen venäläisiä toivat kaduille myös arkisemmat asiat, kuten terveydenhuolto ja koulut.

Siksi Putin on myös itselleen vaarallisella tiellä. Sota ja erityisesti liikekannallepano osuvat myös venäläisten arkeen, kuten mielenosoitukset nyt osoittavat.

Vaikka Venäjällä uskotaan vahvoihin johtajiin, myös toisinajattelijat ja kaduille marssiva kansa ovat osa maan poliittista dna:ta. Niin kauan kuin tyytymättömät uskovat olevansa vähemmistössä, he pitävät päänsä alhaalla ja ovat hiljaa, koska erimielisille on tarjolla pamputusta, vankeutta ja kutsuntoja. Mutta jos he jonakin päivänä ymmärtävät olevansa enemmistössä, kansa voi lähteä kaduille.

Putin koki tämän itse kerran Berliinissä. Ahmatovan tapaan hänkin joutui polttamaan paperinsa ja painui pinnan alle. Ehkä juuri siksi hän taistelee nyt kuin järkensä menettänyt estääkseen toisinajattelun geeniä aktivoitumasta.

Kirjoittaja on viestinnän professori Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa.