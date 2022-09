Venäjän ja Suomen kaksoiskansalaisilta tulisi vaatia luopumista Venäjän kansalaisuudesta, jos he haluavat jatkaa Suomen kansalaisina.

Suomessa oli vuoden 2021 lopussa Tilastokeskuksen mukaan noin 30 000 Venäjän kansalaista. Kaikkiaan venäjänkielisiä oli Suomessa runsaasti yli 80 000. Parhaillaan on menossa ryntäys rajan yli Suomeen Venäjältä, kun kaikkia ei ehkä miellytäkään väkisin osallistuminen erikoisoperoituun sotaan Ukrainassa. Osa heistäkin jäänee tänne, joten venäläisten määrä on kasvussa.

Näin meille on muotoutumassa aiempaakin suurempi venäläisvähemmistö. Tätä on pidettävä turvallisuusriskinä, koska Venäjän armeijallahan on ”laillinen” oikeus tulla minne vain ”suojaamaan” kaikkia venäläisiä – riippumatta siitä, missä maassa he milloinkin oleskelevat.

Siksi on ehdottomasti ryhdyttävä ennakoiviin suojaustoimenpiteisiin. Erityisesti ja alkuun Venäjän ja Suomen kaksoiskansalaisilta tulisi vaatia luopumista Venäjän kansalaisuudesta, jos he haluavat jatkaa Suomen kansalaisina. Ei ole ollenkaan uskottavaa, että he kaikki olisivat irtisanoutuneet Venäjästä ja sen tekemisistä, kun asuvat nyt Suomen puolella rajaa.

Yle on katsonut tarpeelliseksi järjestää tälle ryhmälle omat venäjänkieliset uutiset. Ukrainalaisten määrä Suomessa on tunnetun tilanteen vuoksi lisääntynyt huomattavasti. Eikö olisi perusteltua syytä muuttaa Novosti Ylen kieli ukrainaksi, vaikkapa vain väliaikaisesti, kunnes Venäjä on luopunut valtaamistaan Ukrainan alueista?

Juhani Lampi

Helsinki

