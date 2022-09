Kalat sietävät normaalia korkeampia lämpötiloja sangen huonosti.

Oderjoella on ollut laajamittaisia kalakuolemia.

Oderjoen massiivisten kalakuolemien syistä kertonut juttu (HS 25.9.) jätti vähälle huomiolle ehkä tärkeimmän yksittäisen syyn: ”IGP on mitannut kesän aikana poikkeuksellisen korkeita lämpötiloja joesta. Elokuussa joen lämpötila oli korkeimmillaan 28 astetta. Ilmastokriisi on tähän suuri vaikuttaja.” Muutkin jutussa mainitut tekijät toki vaikuttivat, mutta korkea lämpötila oli todennäköisesti ratkaiseva.

Kalat sietävät normaalia korkeampia lämpötiloja sangen huonosti. Lisäksi niille on tyypillistä, että vain parin asteen lämpötilan nousu tasosta, jota ne näyttävät sietävän varsin hyvin, aiheuttaa kuoleman. Ja tämä tuntuu olevan sietorajan yläpäässä lajista riippumatonta. Lajien välillä on toki suurta vaihtelua siinä, millä ja miten laajalla lämpötilavälillä ne tulevat toimeen hyvin. Mutta kun lähestytään kunkin lajin sietokyvyn korkeinta lämpötilaa, hyvin toimeen tulevan ja kuolevan kalan välinen lämpötilaero on pieni.

Kun ilmastonmuutoksen vaikutuksien kieltäjät yleensä sanovat, etteihän sen ole osoitettu vaikuttaneen juuri mihinkään kielteisesti, Oderjoen kalakuolemat kyllä näyttävät, että suuria vaikutuksia on. Eikä tämä arvio ole pelkästään mielipide, vaan olen tutkinut lämpötilamuutoksien vaikutuksia kalojen toimintaan yli 40 vuotta.

Mikko Nikinmaa

professori emeritus

Turun yliopisto

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.