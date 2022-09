Myyrmäessä sijaitseva Kivikaudenpuisto on elävä esimerkki siitä, millaisessa luontoympäristössä me kaupunkilaiset viihdymme.

Myyrmäkeläiset tarvitsevat paloaseman, joka palvelee nyt ja tulevaisuudessa alueen asukkaita. Me Kivikaudenpuistoa käyttävät olemme huolissamme siitä, että Myyrmäen paloasema halutaan rakentaa lasten leikkikentäksi tarkoitettuun Kivikaudenpuistoon. Myyrmäessä sijaitseva Kivikaudenpuisto on elävä esimerkki siitä, millaisessa luontoympäristössä me kaupunkilaiset viihdymme ja millaista tekemistä me arvostamme.

Kivikaudenpuisto on Myyrmäen suosittu retkeilypaikka, joka muistuttaa pientä aarnimetsää. Puiston metsätyyppi on lehtomainen kangasmetsä, jossa kasvaa koivuja, kuusia ja liito-oravien tyypillisiä levähdyspuita, isoja haapoja, sekä ylempänä mäellä myös kauniita vanhoja mäntyjä. Keväisin ja alkukesästä puistossa kukkii kieloja sekä sini- ja valkovuokkoja. Metsikön aluskasvillisuudesta voi löytää myös mustikoita, ahomansikoita ja metsäalvejuuri-saniaisia. Osa puiston kivistä on vanhan metsäsammaleen peitossa.

Kadun meteli etääntyy, kun kiipeää lasten kanssa Kivikaudenpuiston reunalle kuuntelemaan puissa laulavia lintuja. Viereisissä kerrostaloissa asuvat käyvät usein puistossa ihailemassa vuodenaikojen vaihtumista. Mäntyjen lomasta voi vielä loppukesästä löytää esimerkiksi lasten rakentamia majoja. Kuten eräs myyrmäkeläinen totesi: ”Kivikaudenpuistossa unohtaa helposti sen, että ollaan keskellä kaupunkia, Myyrmäkeä.”

Me Kivikaudenpuistosta nauttivat länsivantaalaiset esitämme, että Myyrmäen paloaseman kaava palautetaan uudelleen valmisteluun niin, että meille rakasta Kivikauden puistoaluetta ei enää harkita paloaseman sijaintipaikaksi. Ansaitsemme kyllä toimivan paloaseman, jonka vasteajat täyttyvät riittävällä tavalla. Aseman laajentaminen on mahdollista ilman meille asukkaille arvokkaan luontoympäristön hävittämistä.

Innovaatioiden Vantaa, kaupunkistrategia 2022–2025 korostaa asukkaiden mielipiteen arvoa kaikessa valmistelussa ja päätöksenteossa. Asukkaat ovat tavallisesti myös oman asiansa parhaita asiantuntijoita. Olemmeko rohkeita aidosti kuulemaan heitä?

Pirjo Luokkala

kaupunginvaltuutettu (kesk)

kaupunginhallituksen jäsen, Vantaa

Matti Ala-Prinkkilä

hallituksen puheenjohtaja, Asunto oy Kaarenhonka

Liisa Tulonen

hallituksen puheenjohtaja, Asunto oy Kaarensaarni

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.