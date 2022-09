Ajatus energia-avusta on kaunis, mutta se ei käytännössä toimi.

Kuten mielipideosastolla (HS 27.9.) kirjoitettiin, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (Ara) energia-avustusta on mahdollista hakea asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin.

Ajatus on kaunis, mutta se ei käytännössä toimi. Meillä on vanha rintamamiestalo, jota lämmitetään suoralla sähkölämmityksellä. Keittiössämme on puuhella. Lähes kaikki ikkunat on vaihdettu kolmilasisiksi. Silti olemme usein palelleet pahimpina pakkastalvina, vaikka sähköpatterit tuottavat lämpöä – kalliisti.

Sähkön hinnan uhkaava hurja korotus sai meidät hankkimaan viime kesänä aurinkopaneelit talon katolle ja ilmalämpöpumpun. Ensi vuonna meille asennetaan maalämpö. Näihin energiaparannuksiin pitäisi saada Aran energia-avustusta, vai kuinka?

Vielä mitä! Aurinkopaneeleille ja ilmalämpöpumpulle ei avustusta myönnetä tänä vuonna, koska vasta ensi vuonna talossa on laajempi energiakorjaus (maalämpö). Jotta avustusta voisi hakea, taloon pitäisi lisäksi hankkia energiatodistus. Se maksaisi nyt 400 euroa ja remontin jälkeen toiset 400 euroa.

Energia-avustusten hakuprosessi on todella työläs, joten päätimme, ettemme siihen vaivaudu. Kaiken huippu on, että jotta saisi energia-avustusta energiaremontista, ei voisi saada kotitalousvähennystä verotuksessa.

Osmo ja Marianne Leivo

eläkeläisiä, Helsinki

