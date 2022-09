Liikekannallepano on sujunut odotetun kaoottisesti. Tyytymättömyys on laajaa, mutta kansakuntana Venäjä ei vielä vaikuta haluavan laajassa mitassa riittävästi muutosta.

Venäjällä presidentti Vladimir Putinin viime viikolla julistama ”osittainen” liikekannallepano käynnistyi juuri niin sotkuisesti kuin arveltiin.

Osalle kutsuntaviranomaisista kelpasivat myös sairaat ja ikämiehet, kun kiintiöt piti täyttää nopeasti. Paikoin komennuslappuja on viety öisin, paikoin niitä on jaettu rangaistuksina. Videot keskenään tappelevista humalaisista sotaan lähetettävistä leviävät. Jotkut kertovat joutuvansa hankkimaan perusasiatkin itse. Toiset ilmoittavat olevansa jo matkalla Ukrainaan ilman koulutusta.

Moni yllättyi ja järkyttyi liikekannallepanosta. Kiukkuisia protesteja on nähty ainakin Dagestanissa, Jakutiassa ja Kabardi-Balkariassa, joista on jo aiemmin viety paljon nuoria hyökkäyssotaan Ukrainaan. Irkutskin alueella nuori mies ampui kutsuntatoimiston päällikköä. Parikymmentä kutsuntatoimistoa on sytytetty palamaan. Valtava joukko on paennut maasta. Näkyvät propagandistitkin ovat arvostelleet liikekannallepanon toteutusta.

Venäjällä näyttää nyt siis kuohuvan.

Putinin päätös aloittaa uusi hyökkäys helmikuussa Ukrainaan oli valtava virhe, jota hän yrittää nyt paikata liikekannallepanolla. Hyökkäys oli Putinin lopun alku, ja liikekannallepano vain nopeuttaa sitä.

Venäjällä valta tuppaa vaihtumaan yllättäen ja yllättävästi, mutta nyt näkyvästä kuohunnasta huolimatta on pakko sanoa, että kansakuntana Venäjä ei vielä vaikuta haluavan laajassa mitassa riittävästi muutosta. Tyytymättömyys on laajaa ja muutospaine on kiistaton, mutta jarrut ovat myös vahvoja. Osa jarruista on rakenteellisia, osa henkisiä.

” Moni kannattaa sotaa edelleen.

Putinin järjestelmä on nähnyt paljon vaivaa saadakseen ihmiset passiivisiksi lahjonnalla ja pelottelulla. Se on kitkenyt kaikki mahdolliset verkostot, joilla järjestelmää vastustava liikehdintä voisi kasvaa paikallisesta suuremmaksi. Propaganda on myös kovaa. Propagandistitkin arvostelevat toteuttajia, eivät Putinia, liikekannallepanosta.

Moni kannattaa sotaa edelleen. Suurvalta-aseman kaipuu on vahva vitsaus.

Vallanpitäjät yrittävät nyt ajaa liikekannallepanon ensimmäisen erän nopeasti läpi. He tarvitsevat miehiä, mutta haluavat myös saada siirrettyä huomion muualle.

Silti vallanpitäjillä on nyt pitkästä aikaa vastassaan ei-poliittista painetta. Sen saaminen kuriin ei ole ehkä yhtä helppoa kuin sodanvastustajien protestin tukahduttaminen helmikuussa.

Hallinnon hermostuneisuus lisää sen virheitä. Ne voivat kasvattaa muutospainetta yllättävän nopeasti.

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimittaja.