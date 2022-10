Koulun työntekijät eivät uskalla julkisesti puhua tilanteestaan. He pelkäävät koulun maineen puolesta.

Huoltaja ottaa yhteyttä kouluun. Hän on erittäin kiivastunut ja vaatii koulua puuttumaan kiusaamiseen. Hänen lastaan on lyöty välitunnilla ja haukuttu läskiksi.

Tähän syyllistyneellä lapsella on yksilöllinen diagnoosi. Sen mukaan lapsi ei kestä suurta määrää ärsykkeitä, ei pysty hallitsemaan tunteitaan eikä osaa arvioida oman toiminnan vaikutusta ympäristöön. Kaikissa koulun normaaleissa siirtymätilanteissa ja välitunneilla ongelmatilanteita syntyy, koska oppilaita ympärillä on liian paljon, ja koulurakennuskin on iso ja vaikeasti hahmotettava. Terapeutit vaativat yksilöllistämistä ja henkilökohtaista tukea kaikissa tilanteissa satojen ihmisten oppilaitosympäristössä. Huoltaja uhkaa koulua valituksella ja sosiaalisella medialla. Toisen lapsen huoltaja puolustaa omaa lastaan. Koulun henkilökunta kokee voimattomuutta.

Oppilas vaeltelee luokassa. Välillä hän käy pudottelemassa muiden oppilaiden tavaroita pöydiltä, tönii muita eikä pysty keskittymään. Opettaja yrittää toistuvasti rauhoittaa oppilasta, ja samalla muu luokka muuttuu levottomaksi.

Joillakin oppilailla on huoltajien pyynnöstä kuulokkeet päässä, jotta melu ei häiritsisi. Heidän on hankala seurata opetusta. Lapset puhuvat koulun arjesta kotona kielteiseen sävyyn, ja huoltajat vaativat koulua puuttumaan asiaan. Kaikki ovat tyytymättömiä.

Kun opettaja pyytää tukea oppilaille ja työlleen, hänelle sanotaan, että jokaisella oppilaalla on oikeus lähikouluun ja yleisopetuksen ryhmässä työskentelyyn. Lopulta myös opettaja väsyy, ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon ja hänet määrätään sairauslomalle. Opettajan jäätyä sairauslomalle sijaista on erittäin vaikea löytää. Tämä johtaa ryhmässä jatkuvaan kaaokseen.

Työterveyshuolto ottaa yhteyttä lähiesihenkilöön. Myös lähiesihenkilö kokee tilanteensa mahdottomaksi. Lähiesihenkilö kuuntelee, kun asiantuntijat puhuvat ajankohtaisohjelmissa kauniisti inkluusiosta. Rivien välissä on viesti, että asenteiden pitää vain muuttua ja koulujen pitää pystyä vastaamaan huoltajien ja lasten vaatimuksiin. Syyllisyyden ja riittämättömyyden tunne on voimakasta. Kukaan ei tunnu ymmärtävän tilannetta.

Koulun työntekijät eivät uskalla julkisesti puhua tilanteestaan. He pelkäävät koulun maineen puolesta. Siksi ollaan hiljaa ja yritetään selvitä päivästä toiseen.

” Suomen tulevaisuus rakennetaan koulutuksella.

Alalle opiskelevat nuoret tai juuri valmistuneet ottavat ensimmäisen tehtävänsä vastaan. He puhuvat työhön perehdyttämisen ja tuen tarpeesta, koska arjen haasteet ovat yllättäneet. He tarvitsevat työhönsä ympäristön, jossa voi selviytyä.

Nämä yllä kuvatut esimerkit ovat hyvin tavanomaisia alallamme ja ne ansaitsevat tulla kuulluiksi. Niitä ei ole otettu yhdestä koulusta tai tietystä kunnasta. Teot muutoksen puolesta vain puuttuvat. Kaunista teoreettista puhetta kyllä riittää.

Työ päiväkodeissa ja kouluissa on yksi maailman tärkeimpiä töitä ja tehtäviä. Inkluusion vaikeuksista ei jostakin syystä haluta puhua suoraan. Miksi ei? Nyt on aika pysähtyä. Suomen tulevaisuus rakennetaan koulutuksella.

Timo Kettunen

rehtori, opettaja, opetusalan luottamushenkilö, Oulu

