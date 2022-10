Kaivostoiminnan uhat puhtaalle luonnolle ovat todellisia.

Korostaessaan kaivostoiminnan strategista merkitystä Teija Sutinen nosti esille (HS 27.9.) vain asian toisen puolen. On selvää, että tarvitsemme Suomessa ja EU:ssa kaivostoiminnan laajentamista, jotta turvaamme riippumattomuutemme erityisesti Kiinan tuottamista mineraaleista, jotka ovat välttämättömiä vihreän siirtymän onnistumiselle.

Avoimeksi jää kuitenkin se, minne ja millä hinnalla uusia kaivoksia avataan. Euroopan strategisen autonomian vaatijoiden olisi oltava valmiita edistämään kaivostoiminnan riskien minimointia. Tähän ei ole näkynyt halukkuutta.

Kaivostoiminnan uhat puhtaalle luonnolle ovat todellisia. Kaivokset eivät sovi kaikille alueille. Etelä-Savossa jo pelkät kaivostoiminnan tuomat uhkakuvat ovat riski alueen puhtaaseen luontoon perustuville elinkeinoille ja vapaa-ajan asumiselle. Kuntien mahdollisuus rajoittaa kaivostoimintaa omalla alueellaan on hyvä alku.

Puheet kaivostoiminnan vastuullisuudesta jäävät tyhjiksi, ellei puheisiin liity tekoja. Tarvitaan lakiin perustuvat tiukat ympäristömääräykset ja niiden tehokas valvonta. Ympäristölupa on asetettava kaivosluvan edellytykseksi.

Strategiselle autonomialle on laitettava oikea hinta. Se tietenkin nostaa kaivostoiminnan kustannuksia. Tämä on hyväksyttävä, jos todella halutaan oikeudenmukaisesti edistää vihreää siirtymää. On kohtuutonta vaatia, että kaivostoiminnan laajentaminen toteutetaan puhtaan luonnon ja asukkaiden kustannuksella.

Pentti Mäkinen

maakuntajohtaja

Etelä-Savon maakuntaliitto

