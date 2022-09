Maahanmuuttajakieliset uutispalvelut ovat parasta kotouttamista.

Juhani Lampi kirjoitti (HS Mielipide 27.9.), että kaikki suomalais-venäläiset kaksoiskansalaiset eivät ole irtisanoutuneet Venäjästä ja sen tekemisistä.

Yle on katsonut tarpeelliseksi järjestää venäjänkieliselle väestölle omat venäjänkieliset uutiset ja nettisivut. Niistä päätettiin heti Berliinin muurin murtumisen jälkeen syksyllä 1990. Olin tuottajana panemassa alulle noita lähetyksiä. Ne nähtiin tarpeellisiksi, koska uudessa tilanteessa entistä vähemmän suomettunut Suomi saattoi kertoa maailman menosta myös venäjäksi oman suomalaisen näkemyksensä.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan suomalaisen ja länsimaisen näkemyksen kertominen myös venäjäksi on äärimmäisen tärkeää. Muuten Suomen 80 000 venäjänkielistä saisivat tietonsa Ukrainasta ja muusta vain Kremlin hallitsemien venäjänkielisten kanavien kautta.

On muistettava, että venäjän kielellä voi kertoa muutakin kuin putinistista totuutta. On tärkeää, että sitä on tarjolla. Ylellä on muuten myös ukrainankielistä palvelua. Myös Helsingin Sanomilla on venäjänkielistä uutispalvelua.

Maahanmuuttajakieliset uutispalvelut ovat parasta kotouttamista. Tämän on parhaiten ymmärtänyt Australia, jolla on yhteiskunnan kustantama radio- ja tv-yhtiö Special Broadcasting Service (SBS), jonka suomenkielisiä radiolähetyksiä olen avustanut Suomi-raporteilla jo pitkään. Australian SBS:llä on luonnollisesti lähetyksiä yli 60 kielellä, muun muassa sekä venäjäksi että ukrainaksi.

Timo Uotila

Helsinki

