Kriisit ovat muuttuneet eksistentiaalisiksi, eikä se tee kenellekään hyvää.

Vladimir Putinin aiheuttama Ukrainan kriisi on nyt äärimmillään. Uutiset ja some tuntuvat väreilevän radio­aktiivisuutta ja pelkoa.

Vitsailimme ystäväni kanssa hermostuneesti puhelimessa: ehkä nämä ovat niitä päiviä, joista lukeminen koulun historian­kirjoista olisi tulevaisuudessa tappavan tylsää. "Kolmanteen maailman­sotaan johtavien tapahtumien voidaan katsoa alkaneen loppuvuodesta 2022, kun Euroopan jäätyessä Ukrainan Hersonissa laukaistiin ydinase..."

Siksi aloin muistella, kauanko näin on eletty. Siis maailmanloppua peläten. Putinin energia- ja ydintuhouhoa (molemmat vuonna 2022) edelsi tietysti koronakriisi (2020). Pandemia vaihtui sodaksi lähes huomaamatta, niin samanlainen tunne uhkaavasta tuhosta liittyi molempiin.

Pandemiaa edelsi ilmastokriisi (2018). Se saavutti lakipisteensä Greta Thunbergin koululakon laajennuttua maailmanlaajuiseksi hädäksi ilmaston puolesta. Myös ilmastokriisiin liittyy vahvasti ajatus siitä, että maailma on tuhoutumassa.

Ilmastokriisiä taas edelsi Donald Trumpin presidentiksi valintaa ja brexitiä seurannut demokratian kriisi (2016). Lehtien otsikoissa ja itkuisissa somepostauksissa äänestykset näyttäytyivät todisteena siitä, miten venäläiset ja länsimaihin piiloutuneet fasistit olivat trollitehtaidensa avulla onnistuneet tuhoamaan demokraattisen yhteiskuntajärjestyksen.

Demokratian kriisiä edelsi tietenkin pakolaiskriisi (2015). Sekin oli, arvaatte varmasti, luonteeltaan uhkaava ja eksistentiaalinen.

Kriisejä on ollut aina. On pelätty euron kaatumista, laiskoja italialaisia, Nokian puhelimien huonoutta, aidsia, ydintuhoa, Neuvostoliittoa ja muslimeja. Mutta aiemmin kriiseihin ei liittynyt niin usein ajatus kaiken loppumisesta. Jossain kuvitteellisella ysärillä Venäjän kaasuasetta olisi ehkä käsitelty osana tv-uutisten keskivaiheen talouskatsausta. Uutisankkuri olisi kertonut, miten Saksan konepajateollisuudelle voi koitua harmia kallistuneesta kaasusta. Hän ei olisi aloittanut lähetystä katsomalla kameraan ja sanomalla: ”Me hei kuollaan kaikki.”

Jos on nyt nuori ihminen, vaikka 24-vuotias vastavalmistunut maisteri, on viettänyt koko aikuiselämänsä maailmanlopun tunnun ympäröimänä. Se ei voi olla terveellistä.

Eikä olekaan. Tiedot nuorten ja opiskelijoiden mielenterveysongelmista ja niiden hoidon aliresursoinnista ovat huolestuttavia. Osaltaan syy on nuorten kokema ahdistus ajan hengestä.

” Kukaan ei kehtaa sanoa, että ajan henki on väärä.

Minua kiusaa ajatus, että ajan henki on väärä, mutta kukaan ei kehtaa sanoa sitä, jottei vaikuttaisi naiivilta. Mutta kiistatta näin on: Eurooppa on vaihtamassa kertaheitolla maakaasusta ja öljystä päästöttömiin. Tuntematon rna-virus nitistettiin vallankumouksellisella rokotteella parissa hassussa kuukaudessa. Lähes kaikki teollisuus saastuttaa vähemmän kuin koskaan historiassa. Trump ei onnistunut vallankaappauksessa, brexit ei johtanut EU:n hajoamiseen, eikä pakolaiskriisi hyvinvointivaltioiden halvaantumiseen. Täystuho ei koskaan saavu.

Sitäkin pitää muistaa toistella, pahoillakin hetkillä.

Kirjoittaja on HS:n podcast-tuottaja.