Reserviläistoiminnassa on huomioitava myös tasa-arvo

Kaikki sukupuolet tulee huomioida maanpuolustustoiminnassa.

Atte Harjanne ja Emil Kastehelmi kirjoittivat (HS Vieraskynä 28.9.), että reserviläisten osaamista ja intoa kannattaisi hyödyntää enemmän. Kehittämistyössä on tärkeää huomioida kirjoituksessa jo esiin nostettujen kohtien lisäksi myös tasa-arvo.

Puolustusvoimat on jo monen vuoden ajan pyrkinyt positiivisen diskriminaation kautta nostamaan naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen osallistuvien naisten osuutta. Kaikkia sukupuolia koskettava tasa-arvoinen asevelvollisuus on myös monen suomalaisen mielestä tulevaisuuden asevelvollisuusmuoto, ja askelia tähän suuntaan on jo otettu.

Reserviläistoiminnan tulisikin näyttäytyä myös vahvasti enemmän tasa-arvoa edistävänä toimintana. Yhä useamman naisen siirtyessä reserviin, myös kiinnostus reserviläistoimintaa kohtaan kasvaa. Vapaaehtoisen maanpuolustuksen sekä reserviläistoiminnan kehittämisessä onkin tärkeää huomioida tasa-arvo yhtenä kantavista teemoista. Vaaran edessä tarvitsemme kaikkien osallisuutta turvaamaan maatamme. Huomioidaan siis kaikki sukupuolet maanpuolustustoiminnassa.

Ida-Susanna Pöllänen

reservin alikersantti, Espoo

