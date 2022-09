Uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoite on ollut tehokas tapa vähentää liikenteen päästöjä.

Suomen tavoitteena on puolittaa kotimaisen liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä. Tärkein keino leikata liikenteen päästöjä on lisätä uusiutuvien polttoaineiden osuutta. Liikenteen sähköistyminen ei yksin riitä.

Uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoite on ollut tehokas tapa vähentää liikenteen päästöjä. Pelkästään vuonna 2020 Suomessa vähennettiin liikenteen päästöjä 1,2 miljoonaa tonnia nestemäisten biopolttoaineiden avulla.

Kesällä 2022 hallitus päätti kuitenkin alentaa jakeluvelvoitetta 19,5 prosentista 12 prosenttiin loppuvuodeksi. Tuore hallituksen esitys esittää jakeluvelvoitteen alentamista 7,5 prosenttiyksiköllä koko ensi vuodeksi. Päätökset lisäävät liikenteen päästöjä merkittävästi vuosina 2022–2023.

Näin dramaattiset leikkaukset jakeluvelvoitteeseen eivät ole ympäristön kannalta kestäviä, ja syntyneet lisäpäästöt joudutaan EU:n sääntöjen takia pitkälti kompensoimaan vuosina 2024–2030. Olemme huolissamme siitä, ettei Suomi tule saavuttamaan ilmastotavoitteitaan, mikäli leikkauslinja jatkuu tulevaisuudessa, sillä myös maankäyttösektorilla tilanne on haastava.

” Äkkinäinen polttoaineiden hinnannousu ei johdu jakeluvelvoitteesta.

Hallituksen tavoitteena on laskea bensiinin pumppuhintoja. Jakeluvelvoitteen vaikutus pumppuhintoihin on kuitenkin maltillinen. Äkkinäinen polttoaineiden hinnannousu ei johdu jakeluvelvoitteesta. Jakeluvelvoitteen merkitys pumppuhinnoissa on paljon pienempi kuin maailmanmarkkinahintojen ja verotuksen vaikutus.

Jakeluvelvoite on tarjonnut vakaata ennustettavaa politiikkaa ja varmaa investointiympäristöä alan yrityksille, joten jakeluvelvoitteen alentaminen vaikuttaa myös Suomeen kohdistuviin investointeihin. Nämä investoinnit ovat täysin riippuvaisia jakeluvelvoitetta koskevista päätöksistä.

On selvää, että liikenteen päästöjen vähentäminen aiheuttaa kustannuksia, joihin meidän on sopeuduttava ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Jakeluvelvoitteen leikkaukset vaikuttavat myös investointipäätöksiin ja Suomen teknologiseen osaamispääomaan. Meillä ei yksinkertaisesti ole varaa jättää biopolttoaineita hyödyntämättä.

Harri Laurikka

toimitusjohtaja, Bioenergia ry

Anna Virolainen-Hynnä

toiminnanjohtaja, Suomen Biokierto ja biokaasu ry

