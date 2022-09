Sisäministeriön poliittinen johto on kiemurrellut viisumikysymyksen ympärillä vedoten EU-säädöksiin.

Helsingin Sanomien raja-aitaa (28.9.) ja viisumiperustetta (28.9.) koskevat otsikot herättivät kysymään, eletäänkö sisäasiainhallinnossamme kahta maailmanaikaa. Näyttää siltä, että toinen osa hallintoa elää reaalimaailmassa ja toinen nukkuu vielä suomettumisen ajan hämähäkin verkoissa.

Rajavartiolaitos on reaaliajassa ja pitää aidan rakentamista itärajalle välttämättömänä. Toisaalta sisäministeriöstä kuuluu, ettei ”Suomessa ole minkäänlaista kriisiä” eikä perusteita viisumikiellolle ole. Suojelupoliisikin katsoo, etteivät turistit ole turvallisuusuhka.

Kansalaisten enemmistö on ymmärtänyt, että Venäjä on ryhtynyt hyökkäys-hybridisotaan Ukrainaa, EU:ta ja Suomeakin vastaan ja ettei sota-aikaan kuulu turismi. Sisäministeriön poliittinen johto on kiemurrellut viisumikysymyksen ympärillä vedoten EU-säädöksiin.

Presidentti Vladimir Putinin liikekannallepanon ja ulkoministeri Sergei Lavrovin YK:n turvallisuusneuvoston puheen (HS 22.9.) pitäisi olla viimeisten todistusten siitä, että nyt on astuttu ison sodan todellisuuden aikaan. Venäjän toimet on nähtävä epätoivoisena koko maailmaan ja sen järjestykseen kohdistuvana hybridisodanjulistuksena. Sodassa ei ole enää kysymys vain Euroopan turvallisuudesta ja tulevaisuudesta, vaan koko maailman.

Suomi on tässä sodassa Rajamaa, isolla kirjaimella, kuten Baltian maat sekä Puola, mutta toisin kuin Etelä-Euroopan EU-turistimaat. Meidän on asemassamme itsenäisenä maana maksimoitava oma turvallisuutemme, kuten presidentti Sauli Niinistö asian Putinille selvensi jo vuonna 2012. Nyt sama pätee suhteessamme EU:hun sekä jatkossa Natoon.

Juhani Kivelä

entinen valtiovarainministeriön valmiuspäällikkö

Helsinki

