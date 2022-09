On olemassa keinoja, joilla Suomi voisi nousta oppimistuloksissa ja luma-osaamisessa takaisin huipulle.

Suomi on vuosia komeillut Pisa-tulosten ja luonnontieteellismatemaattisen (luma) osaamisen kärkimaana. Valitettavasti olemme pudonneet kehityksen kärjestä. Paikkamme on ottanut Viro. Samalla Suomessa oppimistulokset heikkenevät jatkuvasti. Luonnontieteellisen osaamisen heikkeneminen heijastuu suoraan yritysten kasvuun ja kilpailukykyyn sekä Suomen ilmastotavoitteisiin.

Suomalaisten Pisa-tulokset ovat heikentyneet vuodesta 2006 alkaen, kun taas Viro sai tuoreimmasta Pisa-tutkimuksesta (HS 28.9.) Euroopan parhaat pisteet. Erityisesti luonnontieteen osaaminen on Suomessa heikentynyt merkitsevästi ja matematiikan osaaminen suhteellisesti eniten. Myös sukupuolten välinen osaamiskuilu kasvaa: poikien Pisa-tulokset heikkenevät tyttöjen tuloksia enemmän.

Osaamisen taso huolettaa Kemianteollisuuden jäsenyrityksiä. Esimerkiksi teknologiainnovaatioihin liittyvän huippuosaamisen pelätään vähenevän. Alan hiilineutraaliustavoitteet ovat uhattuina. Suomella on kunnianhimoiset hiilineutraaliustavoitteet, mutta nämä eivät toteudu, ellei täällä ole ihmisiä, jotka innovoivat, tutkivat ja kehittävät. Ilmastotavoitteet eivät toteudu ilman luonnontieteiden ja matematiikan osaajia.

Suomen ja Viron välisen eron syitä ei tarkkaan tiedetä. Syiksi on ehdotettu muun muassa Viron perinteisessä opetustavassa pysymistä ja luokkahuoneiden rauhallisuutta. Pelkästään koulusta tämä ei kuitenkaan ole kiinni.

” Virossa myös vapaa-aika tukee oppimista.

Viron opetushallituksen (Harno) Pisa-selvityksen mukaan Viron kouluikäisistä 30 prosenttia katsoo luonnontiedeaiheisia ohjelmia, Suomen kouluikäisistä 12 prosenttia. Virolaisista oppilaista 24 prosenttia lukee luonnontieteisiin liittyviä lehtiä tai artikkeleita, suomalaisista 10 prosenttia. Virossa tiedeaiheiset iltapäiväkerhot ja tiedeharrastaminen ovat suosittuja, ja näitä harrastusmahdollisuuksia on hyvin tarjolla. Virossa siis myös vapaa-aika tukee nuorten oppimista.

On olemassa keinoja, joilla Suomi voisi nousta oppimistuloksissa ja luma-osaamisessa takaisin huipulle.

Ensinnäkin tulisi panostaa opettajankoulutukseen. Luma-valmiudet tulisi tehdä pakollisiksi jokaiselle luokanopettajalle sekä antaa lisäkoulutusta toisen asteen, lukion ja ammatillisen koulutuksen opettajille. Luma-valmiuksia tulisi sisällyttää jo varhaiskasvatukseen ja siitä esiopetukseen ja alakouluun.

Meidän on selvitettävä, mitä Viro tekee eri tavalla ja miten poikien oppimistulokset saadaan takaisin paremmalle tasolle. On hyväksyttävä uusi tilanne, jossa meidän on opeteltava oppimaan muilta ja muiden hyvistä esimerkeistä.

Lopuksi on tärkeää luoda linkki koulussa opitun ja työelämän välille, ja tässä koulut ja yritykset voisivat tehdä huomattavasti enemmän yhteistyötä.

Nämä keinot tulisi toteuttaa viipymättä. Huoli Suomen Pisa-tuloksista on otettava tosissaan viimeistään nyt. Ilmastotavoitteemme saavuttaminen ja kilpailukykymme riippuvat siitä.

Anni Siltanen

johtava asiantuntija, osaaminen ja vetovoima

Kemianteollisuus ry

