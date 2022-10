Moninaista poliittista edustusta ei voida pitää itsestäänselvyytenä vaan sen eteen on edelleen tehtävä jatkuvasti työtä.

Ensimmäinen eduskunta valittiin Suomeen 115 vuotta sitten. Maaliskuussa 1907 eduskuntaan tuli valituksi Suomen yhdeksäntoista ensimmäistä naiskansanedustajaa. Yli sata vuotta myöhemmin naisten osallisuus politiikassa on tasa-arvotoimijoiden ponnistelujen tuloksena kehittynyt niin, että viimeksi käydyissä eduskuntavaaleissa pääsimme jo hyvin lähelle sukupuolijakaumaltaan tasa-arvoista eduskuntaa. Vuonna 2019 eduskuntaan valittiin 94 naista.

Seuraava maamme ylintä päätäntävaltaa hallussaan pitävä eduskunta valitaan tulevana keväänä, 2. huhtikuuta 2023. Olisiko tuo myös päivämäärä, jona Suomeen valitaan historiallinen tasa-arvoinen eduskunta? Saammeko vihdoin yli sata vuotta ensimmäisen eduskunnan valinnasta sata naista eduskuntaan?

Viime vuosina olemme tottuneet näkemään naisia politiikan näyttämöllä. Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus on ollut poikkeuksellisen naisvaltainen. Marinin aloittaessa pääministerinä joulukuussa 2019 hallituksen 19 ministeristä 12 oli naisia. Suomen poliittista historiaa tarkasteltaessa sukupuolten edustus näyttää kuitenkin hyvin erilaiselta. Vuosina 1917–2020 toimineista ministereistä vain 14 prosenttia on ollut naisia: ministereinä on ollut 182 naista ja 1 143 miestä.

Tasa-arvon edistymistä ei voida pitää itsestäänselvyytenä. Jokainen naisten ulottuville tullut poliittinen oikeus on vaatinut taakseen tuhansia tunteja työtä ja tuhansia asiaansa uskovia naisia, aktivisteja ja poliitikkoja. Politiikassa toimivat naiset ovat tottuneet siihen, että myös jo saavutetuista oikeuksista joutuu kamppailemaan.

Jotta voimme huhtikuussa valita Suomeen historiallisen tasa-arvoisen eduskunnan, täytyy työ tuloksen eteen aloittaa jo varhain. Ehdokasasettelulla on valtava rooli lopullisessa vaalituloksessa. Jokaisen puolueen tulee ehdokasasettelussaan pyrkiä 40–60 prosentin sukupuolijakaumaan. Vaalitilastoja kerätään vain kahden juridisen sukupuolen perusteella, mutta on hyvä tarkastella myös esimerkiksi muunsukupuolisten henkilöiden osuutta sekä muuta moninaisuutta ehdokasjoukossa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on koostanut Sukupuolella väliä? -hankkeessaan vuoden 2019 eduskuntavaalien avainluvut yhteen. Tiedoista selviää, että puolueiden välillä on sukupuolen edustuksessa valtavia eroja. Tasapainoisen ehdokasasettelun lisäksi onkin pyrittävä tilanteeseen, jossa poliittiset johtopaikat ovat naisten saavutettavissa puolueeseen katsomatta.

Nyt politiikan osa-alueet ovat Suomessa vahvasti sukupuolittuneet. Valiokuntien puheenjohtajien paikat ovat jakautuneet sukupuolen perusteella niin, että esimerkiksi sosiaali- ja terveysvaliokuntaa on tyypillisesti johtanut nainen ja puolustusvaliokuntaa on johtanut mies.

Demokraattisen järjestelmämme tulevaisuus riippuu siitä, kuinka hyvin onnistumme pitämään kaikki ihmiset mukana yhteiskunnassa. Naiset ovat tyypillisesti miehiä aktiivisempia äänestämään, ja viime vuosina naisehdokkaat ovat haalineet merkittäviä äänisaaliita puolueidensa listoille. Tästä huolimatta moninaisen poliittisen edustuksen eteen on edelleen tehtävä jatkuvasti työtä.

Tutkimuksissa on havaittu, että yhteiskunnallinen asema vaikuttaa ihmisen poliittiseen aktiivisuuteen. Kärjistetysti voidaan sanoa, että hyvässä sosioekonomisessa asemassa olevat ihmiset osallistuvat päätöksentekoon muita enemmän. Tällöin päätöksenteossa korostuvat näkemykset, jotka edustavat vain osaa kansalaisista. Tarvitsemmekin eduskuntaan kaikenikäisiä naisia kaikilta yhteiskunnan osa-alueilta.

Lisäksi tarvitsemme poliittisen järjestelmän, jossa toimiminen on mahdollista kaikenlaisille naisille. Tasa-arvo edistyy sekä edustuksen että kunnianhimoisen tasa-arvoa edistävän politiikan avulla.

Odotan, että pääsemme huhtikuussa juhlimaan sukupuolijakaumaltaan ensimmäistä tasa-arvoista eduskuntaa yhdessä sadan naiskansanedustajan kanssa.

Silla Kakkola

Kirjoittaja on Naisjärjestöt yhteistyössä Nytkis ry:n pääsihteeri.

Vieraskynät ovat asiantuntijoiden puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut julkaistaviksi. Vieraskynissä esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia näkemyksiä, eivät HS:n kannanottoja. Kirjoitusohjeet: www.hs.fi/vieraskyna/.