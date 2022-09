Työn vaativuuteen nähden huono palkkaus ei houkuttele. Monet hoitajat ovat jo äänestäneet jaloillaan.

Terveydenhoitoalalla työ on muuttunut vuosien ajan yhä vaativammaksi, kun tieto on lisääntynyt ja hoidot ovat käyneet yhä monimuotoisemmiksi samalla kun kirjaamisen vaatimukset ovat kasvaneet. Väestön ikääntymisen myötä hoidon tarve on kasvanut.

Hoitajat ovat työskennelleet jo vuosia töiden paljouteen ja vaativuuteen nähden liian pienin henkilöresurssein. Kaikilla aloilla pakostakin esiintyviä sairauspoissaoloja ei liioin ole otettu huomioon virkamäärissä. Tämä on johtanut alituiseen venymiseen: työvuorojen pidentämiseen, jopa toistuviin tuplavuoroihin. Hyvän työmotivaation omaavat, alalleen omistautuneet ammattilaiset suostuvat ja kykenevät tähän jonkin aikaa, mutta nyt tilanne on jatkunut liian pitkään. Työn vaativuuteen nähden huono palkkaus ei houkuttele, ja monet ovat jo äänestäneet jaloillaan.

Tämä lisää jäljelle jäävien hoitajien työkuormaa. Silti he jaksavat olla ystävällisiä potilaille ja omaisille, panna kaikkensa likoon päivä päivän ja viikko viikon jälkeen.

Eikö tulisi tunnustaa tosiasiat: hoitajat ovat paremmat palkkansa ansainneet, ja hyvinvointivaltion korkeatasoinen terveydenhuolto on pelastettava. Säästökohteet on löydettävä muualta.

Ritva Markkula

lääkäri, Espoo

