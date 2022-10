Hoiva-avustajien hyödyntämismahdollisuudet ovat vähäisempiä muun muassa sallittuja työtehtäviä koskevien rajoitteiden vuoksi.

Vanhusten ympärivuorokautisen hoivan henkilöstömitoituksen voimaan saattamisessa siirrettiin ongelma seuraavalle hallitukselle. Aikalisä ei tilannetta helpota. Hoivakoteja suljetaan työvoimapulan seurauksena ja jonot näihin yksiköihin kasvavat. Yhä useampi päättäjä näyttää tarttuneen nyt viimeiseen oljenkorteen: hoiva-avustajat pelastavat tilanteen. Näinhän ei ole.

Hoiva-avustajia on koulutettu vuodesta 2011 alkaen työvoimapoliittisella rahoituksella. Kyseisellä rahoituksella järjestettävistä koulutuksista vastaavat alueillaan pääosin ammattiopistot. Koulutusta järjestetään tarpeiden ja hakijamäärien mukaan. Hoiva-avustajien koulutus ei siis perustu samanlaiseen tutkintotavoitteisen koulutuksen aloituspaikkojen suunnitteluun kuin lähihoitajien ja sairaanhoitajien koulutus.

Tavoitteellinen suunnittelu vahvistuisi, kun koulutuksen rahoitus siirrettäisiin pääosin osaksi ammatillisen koulutuksen kokonaisuutta ja hoiva-avustajatutkinnosta tehtäisiin lähihoitajakoulutuksen välitutkinto. Työvoimapoliittinen hoiva-avustajakoulutus tulisi kohdentaa kypsässä iässä oleviin alanvaihtajiin ja maahanmuuttajiin.

” Mitoitusdesimaalien sijasta tarvitaan tavoitteellista keskustelua ikääntyvän Suomen todellisista haasteista.

Alan työvoimapulan syitä ei tulisi etsiä vain palkkauksesta. Valtion rahoitusehtojen seurauksena hoivakoteja on pitkään toteutettu pieninä, 12–30 asukkaan yksikköinä. Perusteluna on ollut ”kodikkuus”. Kodikkuuden kustannukset ovat korkeat, ja työyhteisö on erittäin haavoittuva: yksikin sairaustapaus kaataa työvuorolistat. Pienissä yksiköissä ei ole mahdollisuutta monipuoliseen henkilöstörakenteeseen. Myös hoiva-avustajien hyödyntämismahdollisuudet ovat vähäisempiä muun muassa sallittuja työtehtäviä koskevien rajoitteiden vuoksi – ei yksin työvuorossa, ei hoidollisia tehtäviä.

Keskustelun painopiste on hoivakodeissa, mikä on valtava mittakaavavirhe. Ympärivuorokautista hoivaa tarjoavissa hoivayksiköissä asuu noin 34 000 vanhusta. Kotihoidon piirissä on kuitenkin yli 200 000 vanhusta ja heistä noin 80 000 on niin sanotun intensiivisen kotihoidon saajia. Juuri tämä ryhmä tulee sijaiskärsijäksi säädetyn henkilöstömitoituksen seurauksena. Kun tähän kokonaisuuteen lisätään maamme 350 000 omaishoitajaa, alkaa kuva tikittävästä aikapommista hahmottua.

Mitoitusdesimaalien sijasta tarvitaan tavoitteellista keskustelua ikääntyvän Suomen todellisista haasteista. Miten luodaan edellytykset hyvälle vanhuudelle asumisessa, liikkumisessa, palvelujen saamisessa? Miltä osin yhteiskunta vastaa rahoituksesta, mistä vanhusten on vastattava itse? Miten kootaan julkisten ja yksityisten palvelutuottajien monipuolinen ja erilaisiin tarpeisiin sopiva palvelutarjotin? Mitä ovat tulevaisuuden työtehtävät vanhusten palveluissa ja millaista osaamista niissä tarvitaan?

Ulla-Maija Laiho

Helsinki

