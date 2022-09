Sähkökäyttöiset tai muita energiamuotoja käyttävät lentokoneet yleistynevät ehkä vasta 2030-luvulla.

Sähkökäyttöisiä lentokoneita koskevat lupaukset ovat suuria, mutta odotettava on. Akkujen paino estää toistaiseksi sähkölentokoneiden käytön yleistymisen. Mikäli matkustajakone Boeing 737 muutettaisiin sähkökäyttöiseksi, se voisi kuljettaa vain akkujaan mutta ei matkustajia eikä rahtia. Syynä on se, että esimerkiksi nykyisten litiumakkujen energiatiheys (energiamäärä massaa kohden) on vain noin 1/50 fossiilipolttoaineen energiatiheydestä.

Jos akkujen energiatiheys saataisiin nousemaan merkittävästi, avautuisi sähkökäyttöisille lentokoneille mahdollisuuksia. Ne voisivat palvella yritysmaailmaa lyhyillä matkoilla ja toimia syöttöliikenteenä suuremmille lentokentille, joista käsin fossiilista polttoainetta käyttävät lentokoneet hoitavat pitkämatkaista lentoliikennettä.

Tällä hetkellä vasta aloitellaan muutaman matkustajan sähkölentokoneiden kokeiluja. Kokeiluissa lentoaika ja lentomatka ovat lyhyitä. Akkujen kehittäminen tai muut energiaratkaisut – kuten vedyn käyttö tai hybridiratkaisut, joissa käytetään sähköä noustessa ja fossiilipolttoainetta matkalennossa – vaativat paljon aikaa, varsinkin kun myös lentoturvallisuus on varmistettava. Sähkökäyttöiset tai muita energiamuotoja käyttävät lentokoneet yleistynevät ehkä vasta 2030-luvulla.

Jussi Sauna-aho

Vantaa

