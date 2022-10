Ilman selkeitä mittareita emme tiedä, kuinka yhteiskunta on onnistunut kansalaisten hyvinvoinnin edistämisessä.

Britannian Office for National Statistics kehitti vuonna 2011 lyhyen, koettua hyvinvointia mittaavan neljän kysymyksen mittarin. Mittari on sen jälkeen sisällytetty sekä vuosittaisiin kansallisiin kyselytutkimuksiin että lukuisiin erityiskyselyihin.

Yhteinen standardoitu mittari mahdollistaa sekä eri kansanryhmien hyvinvoinnin kehityksen seuraamisen että erilaisten toimenpiteiden hyvinvointivaikutusten arvioimisen. Esimerkiksi pandemia-aikana mittaukset osoittivat selkeästi hyvinvoinnin laskeneen ja ahdistuksen lisääntyneen. Näistä ongelmista kärsivät erityisesti naiset ja nuoret aikuiset.

Kansalaisten hyvinvoinnin edistäminen on yksi politiikan tärkeimmistä päämääristä. Ilman selkeitä mittareita emme kuitenkaan tiedä, kuinka yhteiskunta on onnistunut tämän keskeisen tavoitteensa edistämisessä.

Suomalainen hyvinvointitutkimuksen pioneeri Erik Allardt esitti jo 1970-luvulla, että hyvinvoinnin mittaaminen vaatii sekä objektiivisia että subjektiivisia mittareita. Objektiivisia mittareita tarvitaan, jotta nähdään, minkälaisia taloudellisia, sosiaalisia ja yhteiskunnan tarjoamia resursseja kansalaisilla on käytössään oman hyvinvointinsa edistämiseksi. Mutta pelkät objektiiviset mittarit johtavat Allardtin mukaan helposti ”dogmaattisiin virhepäätelmiin”, kun tutkijat määrittävät ihmisen puolesta, milloin tämän elämä on hyvää. Lisääntyneiden mielenterveysongelmien kanssa kärsiviä nuoria ei auta se, että heidän eteensä lyödään rätinki, jossa todistetaan, ettei heillä voi olla paha olla. Siksi tarvitaan myös subjektiivisia indikaattoreita, joissa ihmiset pääsevät itse arvioimaan, kuinka tyytyväisiä he ovat elämäänsä ja kuinka paljon he kokevat myönteisiä ja kielteisiä tunteita.

Yhteiskunnallinen päätöksenteko ei voi perustua vain nykyhetkeen. Tärkeää on hyvinvoinnin sosiaalinen, ekologinen ja taloudellinen kestävyys. Jos nykyinen hyvinvointi perustuu luonnon riistämiseen tavalla, joka pilaa ihmiskunnan tulevan hyvinvoinnin ja aiheuttaa ennennäkemättömän luontokadon, hyvinvointi ei ole kestävää. Tulevien sukupolvien hyvinvoinnille vahingollista on myös, jos nykyinen hyvinvointi perustuu talouden laiminlyöntiin ja velkaantumiseen.

” Myös hyvinvoinnin kestävyys on otettava huomioon.

Hyvinvoinnin suoran mittaamisen rinnalla onkin kestävyyden nimissä seurattava keskeisiä sosiaalisia, ekologisia ja taloudellisia indikaattoreita.

Islanti määritti vuonna 2019 itselleen pääministerin johdolla keskeiset hyvinvoinnin indikaattorit. Talouden kehitystä mitataan esimerkiksi bruttokansantuotteen ja työttömyysasteen avulla, ympäristön kehitystä esimerkiksi hiilidioksidipäästöillä ja uusiutuvien energialähteiden käyttöasteella ja kansalaisten hyvinvointia esimerkiksi mielenterveyden ja eliniänodotteen kautta. Suomelta tällainen hyvinvoinnin kehitystä seuraava mittaus- ja ohjausmalli vielä puuttuu.

Puolueet tekevät nyt ohjelmatyötään ensi kevään eduskuntavaaleja varten. Kuten emeritusarkkipiispa Kari Mäkisen johtama hyvinvoinnin ja tasa-arvon edistämistä selvittänyt työryhmä totesi kaksi vuotta sitten, Suomeen tulee rakentaa pysyvä hyvinvoinnin tasoa ja kehitystä sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä kuvaava seurantatapa.

Nykyinen hallitus on tehnyt tärkeätä pohjatyötä tämänkaltaisen hyvinvoinnin seurantatavan rakentamiselle nimittämällä hyvinvointitalouden ohjausryhmän, selvittämällä indikaattoreita ja ohjausmallia hyvinvointitaloudelle sekä liittymällä osaksi Wellbeing Economy Governments -verkostoa.

Seuraavan hallituksen tehtävä on luoda Suomelle hyvinvoinnin mittausmalli, jossa määritellään keskeiset seurattavat hyvinvoinnin, talouden ja ympäristön indikaattorit. Valtaosa näistä indikaattoreista on jo olemassa, mutta esimerkiksi koetun hyvinvoinnin osalta on valittava riittävän kattava standardoitujen kysymysten joukko. Sen jälkeen näitä indikaattoreita on seurattava sekä mediassa että poliittisessa päätöksenteossa, jotta tulevaisuudessa kyetään tekemään nykyistä paremmin ja tutkimusperusteisemmin politiikkaa, joka aidosti edistää kansalaisten hyvinvointia.

Frank Martela

Kirjoittaja on hyvinvoinnin psykologian dosentti Tampereen yliopistossa ja yliopistonlehtori Aalto-yliopistossa.

