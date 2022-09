Pääkaupunkiseudun päivystykset ovat nyt jo ajoittain hyvin ruuhkautuneita.

Hus-yhtymä on esittänyt, että taloutta sopeutetaan annettuun kehykseen muun muassa lakkauttamalla Porvoon sairaalan trauma- ja yhteispäivystys (HS 28.9.). Porvoon sairaalan päivystyksen jatkuminen on välttämättömänä, sillä muuten matka lähimpään Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) päivystykseen hyvinvointialueen reuna-alueilta olisi yli sata kilometriä (UM 28.9.). Tämä vaarantaisi monessa tapauksessa potilasturvallisuuden. Porvoon sairaalan päivystyksessä palvelu on kaksikielistä, mitä se ei muissa päivystyksissä välttämättä ole.

Pääkaupunkiseudun päivystykset ovat nyt jo ajoittain hyvin ruuhkautuneita, eikä päivystyksen lakkauttaminen helpottaisi tilannetta. Hoitoon pääsy venyisi entisestään. Hoidon laatu kärsii hoitohenkilökunnan tehdessä töitä kiireessä ja paineen alla. Myös ensihoidon saatavuus kärsisi huomattavasti päivystyksen mahdollisen lakkauttamisen jälkeen.

Hus-yhtymän tulee löytää keinoja tasapainottaa taloutta muilla tavoilla kuin ajamalla kriittisiä palveluita alas. Hoitohenkilökunnan hyvinvoinnin kannalta olennaista on myös, että työvuoron aikana työtaakka pysyy kohtuullisena ja osoitetut työtehtävät ehditään suorittamaan hyvin. Mahdollinen lakkauttaminen lisäisi potilasmääriä muissa päivystyksissä ja näin vaikuttaisi hoitohenkilökunnan työtyytyväisyyteen.

Jenny Vilkman

lähihoitaja, sairaanhoitajaopiskelija

Uudenmaan keskustanuorten puheenjohtaja

