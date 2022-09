Hoitajat ovat alipalkattuja.

Hoitajat ovat olleet alipalkattuja jo kauan. Viimeistään koronapandemia osoitti heidän merkityksensä hyvinvointiyhteiskunnallemme.

Alipalkkausta on lisännyt märkivä järjestelmämme. Kun palkankorotukset ovat prosenttiin sidottuja, palkkahaitari kasvaa entisestään ja kärsijöinä ovat pienipalkkaiset. Parempi ja oikeudenmukaisempi tapa on käyttää eri alojen yhteenlaskettua palkkojen mediaania, joka on noin 3 000 euroa. Sen jälkeen siitä lasketaan prosenttikorotus, jonka saavat kaikki palkansaajat. Nyt on korjattava hoitajien palkat, eikä siinä muiden pidä tarttua kateellisuuteen. Heidän vuoronsa tulee, jos samanlaisia epäkohtia ilmenee.

Pekka Hannula

Pornainen

