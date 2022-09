Etelässä suunnitellaan tunnin junia, maakunnissa tieverkko rapistuu entisestään.

”Aika on rahaa”, kuuluu sananlasku. Eri ihmisten aika on kuitenkin eriarvoista.

Viime päivinä on kirjoitettu sekä uusista pikaraideyhteyksistä että maantieverkon huonosta kunnosta. Helsingistä on päästävä Turkuun ja Tampereelle tunnissa, ja junaratojen suunnitteluun käytetään jo kymmeniä miljoonia euroja. Kriisiaikojen innoittamana uutena perusteena on huoltovarmuus. Viivoittimella vedetyt ratalinjaukset tuhoavat tuhansia hehtaareja maaseutua, sekä ihmisten että eläinten elinpiirejä. Maakunnissa taas tieverkko rapistuu entisestään.

Mutta etelän ihmisen aika on arvokkaampaa. Meidän kulmallamme on rintasyöpäseulontaan pitänyt tänä syksynä pahimmillaan varata puolentoista tunnin matka-aika suuntaansa.

Marja Häyhä

Rautjärvi

