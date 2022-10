Olisiko Suomi esimerkiksi globaali edelläkävijä 4g- ja 5g-mobiiliverkoissa, jos meillä olisi yksi valtionyhtiö?

Viitaten Pekka Neittaanmäen mielipidekirjoitukseen potilastietojärjestelmistä (HS 27.9.) haluan muistuttaa, miksi it-palveluissakaan ei ole perusteltua siirtyä valtio-omisteiseen monopoliin.

Taloushistoria – Suomessa ja kansainvälisesti – on jo osoittanut varsin hyvin sen, mihin päädytään, jos valtiolliset toimijat kaappaavat vastuulleen palvelutuotannon sellaisilta alueilta, joilla on olemassa toimiva markkinatalous. Tällainen osa-alue on myös it-palvelutuotanto, jonka merkitys Suomen kansantaloudelle sekä kansainväliselle kilpailukyvylle on jatkuvasti suurempi.

Viime vuosikymmenien aikana Suomessa on purettu monia valtiollisia monopoleja – yleensä yhteiskunnallisesti hyvin tuloksin. Olisiko Suomi esimerkiksi globaali edelläkävijä 4g- ja 5g-mobiiliverkoissa, jos meillä olisi yksi valtionyhtiö? Yhtä lailla, olisiko suomalainen terveydenhuolto kansainvälisesti vertaillen yhtä pitkälle digitalisoitunut kuin se nyt on, jos sote-it-järjestelmien kehittäminen olisi monopolisoitu valtion virastolle? Jokainen kyllä tietää vastauksen.

Rasmus Roiha

toimitusjohtaja, Ohjelmisto- ja e-business ry

