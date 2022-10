Toimintakulttuuri on nyt ristiriidassa kirkon oman arvomaailman kanssa.

Arvostan kirkon sosiaalista työtä, mutta osatyökykyisten työllistäjänä kirkko on huono. Ilmiö ei ole uusi. Kysymys on toimintakulttuurista, joka on juurtunut pitkän ajan sisällä kirkon käytäntöihin.

Jo työ- ja elinkeinoministeriön tutkimuksessa vuonna 2009 todetaan, että suhteessa henkilömäärään kirkossa on työllistetty ”nolottavan” vähän vamman vuoksi heikossa työmarkkina-asemassa olevia.

Osatyökykyisten työllistyminen aitoihin työsuhteisiin näyttää olevan jatkuvasti marginaalista. Lyhyet määräaikaiset työsuhteet, jotka lähinnä toteutuvat erilaisten projekti- ja hankeluontoisten toimintojen puitteissa, eivät ole aitoa työllistämistä.

Tämä toimintakulttuuri on ristiriidassa kirkon oman arvomaailman kanssa, johon kuuluvat muun muassa yhteiskuntavastuu ja tasa-arvo. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että on tarjottava pysyviä työpaikkoja räätälöityjä tehtäväkuvia rakentaen.

Näin toimien osatyökykyisiä ei nähdä syrjäyttävästi vain toimenpiteiden kohteina vaan ihmisarvoa kunnioittaen yhtäläisten oikeuksien haltijoina. Laki mahdollistaa näille henkilöille te-toimiston myöntämän palkkatuen myös toistaiseksi tehtyihin työsopimuksiin.

Aikooko kirkko tämän hetkisessä säästöpainetilanteessa jatkaa tätä omaa uskottavuuttaan nakertavaa syrjivää työllisyyspolitiikkaa? Vai olisiko vihdoin aika korjata puheiden ja käytänteiden ristiriitatilanne ja vastata näin kirkosta työtä hakevien työkelpoisten osatyökykyisten hätähuutoon?

Jukka Somerharju

Helsinki

