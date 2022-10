Energiansäästössä on oltava maltti mukana.

Viime päivinä on saanut lukea siitä, kuinka tärkeää on säästää energiaa. Ja sen takana on vahva totuus. Energiaa kannattaa nyt todella säästää monestakin syystä.

Omien kokemusteni vuoksi toivon tälle säästämisinnostukselle malttia. On ymmärrettävä, minkä kustannuksella ei pidä eikä saa säästää. Aikoinaan 1970-luvulla, kun olin jo ministeriössä antamassa säästöohjeita ensimmäisen energian hintakriisin aikana, tehtiin paljon virheellisiä toimia, joiden aiheuttamat ongelmat ja kustannukset ovat jälkeenpäin osoittautuneet suuriksi.

Myöhemmin tilanne on parantunut, ja etenkin Sisäilmayhdistyksen ansiosta 30 viime vuoden aikana on yleisesti alettu ymmärtää, että energian säästämisessä on oltava maltti mukana. Ainakaan terveyden kustannuksella ei saa energiaa säästää. Tilanne konkretisoituu, kun esimerkiksi asunnoissa tukitaan ja sammutetaan ilmanvaihto tai alennetaan huonelämpötilaa kohtuuttomasti. Näillä huoneolosuhteilla on suuri vaikutus paitsi terveydelle myös suorituskyvylle ja viihtyvyydelle. Sisäilmayhdistys on vuosien mittaan julkaissut paljon aiheesta kertovaa aineistoa ja opasmateriaalia.

Esko Kukkonen

Espoo

