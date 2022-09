Väkivallan uhkaa ei haluttu nähdä.

Asukasyhdistys on vuosikymmenien ajan koettanut tehdä Malminkartanonaukiosta viihtyisän paikan. Viime vuosina sen menoa on seurattu erityisen huolissaan, vaikka viranomaiset rauhoittelivat ja levittelivät käsiään. Suomessa kun on vapaa kokoontumisoikeus.

Alepan kulmilla nyt sitten tapahtui väkivallanteko, jollaista on pelätty. Ne, joilla voisi olla ennaltaehkäiseviä keinoja, eivät halunneet ongelman vakavuutta nähdä tai siihen puuttua. Sen sijaan koetettiin keventää aukion tunnelmaa tuomalla sinne taiteellisia esityksiä ja lahjoittamalla kukkasipuleita. Jopa valojen saaminen asemalta tuovan polun lamppuihin vaati yli vuoden vaikuttamistyön.

Tyhjilleen jääneessä entisessä Länsi-Helsingin työttömien Horisontissa aukion laidalla toimii tällä erää oikeastaan vain uudistuksia lupaileva näyteikkuna. Kumppanuuskahvila joutui lopettamaan; vetäjä uupui nihkeän tuen takia.

Syrjäytyneiden epätoivo näkyy ja kuuluu. Kyse ei ole hilpeästä ”pössiksestä”, vaan joskus jo 1990-luvulla työtä vaille jääneiden ja heidän lapsiensa hätähuudosta. ”Ikinuoria” ei oikein edes etsivä lähityö tavoita. Joskus seurakunta tuo soppaa. Asukasyhdistys järjestää hävikkijakoja Piianpuiston asukastalo Rengissä – sen kohtalo asetetaan joka vuosi vaakalaudalle kaupunginhallituksessa.

Väkivallantekoa edeltävänä lauantaina 24. syyskuuta asukasyhdistys järjesti puistossa turvallisuustapahtuman, jossa tilannetta selvitettiin paikalla käyneille poliisin edustajille. He lohduttelivat, että meno Kurvissa on paljon hurjempaa.

Kinaporinkadulla kriminaalihuoltoyhdistys on pitänyt räppipajaa 15–29-vuotiaille. Voisiko vastaavalle ilman ikärajoja olla mahdollisuuksia Malminkartanossa – tai Kannelmäen Sitratorilla, jossa paikalliset ”spedet” jatkavat hekin ikuista vappuaan?

Poliisin keinot ovat rajalliset, kun vapauden illuusio kääntyy päihderiippuvuudeksi. Reseptiksi avohuolto-osastolle Helsinki tarjoaa kaupunkiuudistusta, jonka toivotaan kääntävän syrjäytymiskierteen keskiluokkaistumiseksi.

On vaikea käsittää, kuinka keskeisen virkistysalueen Kartanonmetsän rakentaminen ainakaan auttaisi tyhjentämään epätoivon aukion. Tavallaan kuin jo valmiiksi metsän tilalle on pystytetty viherseinä. Sen ihan nettiseminaarissa julkilausuttu tavoite on opettaa lähiön asukkaita kaupunkilaistumaan. Suojan takana toki päihteiden käyttö oli edes hiukan pois silmistä.

Arja Andersson

Malminkartanon alueverkoston asukasjäsen

Sanna-Mari Oranen

Malminkartanon asukasyhdistyksen puheenjohtaja

