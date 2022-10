On koko yhteiskunnan etu, että erilaiset järjestöt voivat toimia Suomessa myös jatkossa.

Kansalaisjärjestöt ovat vakaan ja demokraattisen yhteiskunnan yksi kivijalka, jonka toimintaedellytyksistä on pidettävä huolta. Järjestöt ja yhdistykset pyörittävät harrastustoimintaa, jakavat avustuksia ja humanitaarista apua. Ne tuovat ihmisiä yhteen ja ovat tukena, jos yhteiskunnan muut tukirakenteet pettävät. Ne toimivat myös vallan vahtikoirina, nostavat esiin yhteiskunnallisia epäkohtia ja tarjoavat ratkaisuja niiden selättämiseksi.

Suomalaisen järjestökentän toiminta on kuitenkin vaikeutunut huomattavasti. Pankkien lisääntyneet velvoitteet sekä Suomen että EU:n tasolla ovat johtaneet siihen, että muun muassa humanitaarisen avun parissa toimivilla järjestöillä on haasteita rahansiirtojen kanssa, vaikka niillä on käytössään työkaluja, joilla varmistetaan avun perillemeno oikeaan kohteeseen. Myös maahanmuuttajataustaisilla järjestöillä voi olla vaikeuksia pankkitilin avaamisen kanssa. Jos järjestöt eivät pysty keräämään varoja tai maksamaan vaikkapa toimitilojen vuokria, johtaa se väistämättä monen järjestön toiminnan loppumiseen.

On koko yhteiskunnan etu, että erilaiset järjestöt voivat toimia Suomessa myös jatkossa. Pankkien on voitava vastuullisina toimijoina palvella järjestökenttää nykyistä paremmin. Tarvitsemme kaikkien osapuolten vuoropuhelua ja halua löytää tilanteeseen yhteinen ratkaisu. Vuoropuhelun lisääminen ja järjestötoiminnan parempi tunteminen auttavat myös pankkeja, joilla on velvollisuus tuntea asiakkaansa.

Pankeille on tarjottava enemmän tietoa siitä, miten avustustyötä tekevät järjestöt yhteistyökumppaneineen toimivat kohdemaissa. Tarvitaan selkeä ohjeistus lainsäätäjän ja toimivaltaisen valvontaviranomaisen odotuksista, jotta ohjeiden tulkinta ei jää pankkien oman harkinnan varaan. Lisäksi tarvitaan yhteistyötä eri osapuolten – kuten keskeisten ministeriöiden ja viranomaisten – kanssa sekä tiedonvaihdon lisäämistä ja yhteisten toimintamallien ja tilannekuvan hahmottamista.

” Tarvitaan vuoropuhelua ja tiedonvaihtoa.

Rekisteröityjen yhdistysten lisäksi pankkien tulisi pystyä vastaamaan myös ei-rekisteröityjen toimijoiden tarpeisiin. Jäykkä säätely on synnyttänyt rinnakkaisjärjestelmän, jossa esimerkiksi epäviralliset harrastusryhmät eivät pysty avaamaan pankkitiliä, vaan ne hoitavat rahaliikenteensä jäsentensä henkilökohtaisten pankkitilien kautta. Etenkin opintotukien varassa oleville tämä voi olla mahdotonta, sillä Kela katsoo pankkitilillä olevan rahan henkilön varallisuudeksi, vaikka kyse olisi opiskelijaporukan rahoista.

Yhdistyslain uudistuksen yhteydessä tulisikin selvittää mahdollisuutta perustaa niin sanottuja kevyttilejä, jotka voisivat vastata ei-rekisteröityjen toimijoiden tarpeisiin ilman, että pankin velvollisuus tuntea asiakkaansa vaarantuu.

Suomea on kutsuttu yhdistysten ja järjestöjen luvatuksi maaksi. Jos haluamme pitää huolta elävästä kansalaisyhteiskunnastamme, järjestöille on mahdollistettava käyttökelpoiset pankkipalvelut.

Hussein al-Taee

kansanedustaja, Sdp:n pankit ja järjestöt -työryhmän puheenjohtaja

Timo Lappalainen

johtava kansalaisyhteiskunnan asiantuntija, Fingo

Jouni Hemberg

toiminnanjohtaja, Kirkon Ulkomaanapu

