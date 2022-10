Tavoitteena on vähintään kaksinkertaistaa työperäinen maahanmuutto ja kolminkertaistaa ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden määrä vuoteen 2030 mennessä.

Kansainvälisten osaajien merkitys Suomen kasvulle ja hyvinvoinnille kasvaa koko ajan. Työikäisten määrä vähenee, ja osaajapula on jo merkittävin este yritysten toiminnalle, kasvulle ja kansainvälistymiselle. Työvoiman maahanmuutosta ja esimerkiksi Maahanmuuttoviraston roolista käydäänkin vilkasta keskustelua.

Suomi tarvitsee lisää kansainvälisesti verkottuneita yrityksiä, osaamiskeskittymiä, innovaatiotoimintaa ja investointeja – ja osaajia niiden tueksi. Tavoitteena on vähintään kaksinkertaistaa työperäinen maahanmuutto ja kolminkertaistaa ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden määrä vuoteen 2030 mennessä.

Kilpailu kansainvälisistä osaajista on kuitenkin kovaa. Haasteeseen vastaa Talent Boost -ohjelma, joka vahvistaa Suomen veto- ja pitovoimaa. Uusi Work in Finland -toiminto kokoaa ja vakiinnuttaa valtion toimet, jotka tukevat osaajien houkuttelua ja rekrytointia. Tuorein esimerkki on yhden luukun neuvontapalvelu työnantajille.

” Osaajien tiellä Suomeen on yhä hidasteita.

Suomen tavoitteena on maailman paras maahanmuuttokokemus. Vaikka haasteitakin on, Maahanmuuttoviraston kehitysotteesta voi jo ottaa mallia: Oleskelulupien käsittelyaikoja on lyhennetty merkittävästi muun muassa automatisoinnin ja digitalisoinnin avulla. Tärkeä onnistuminen on erityisasiantuntijoiden ja startup-yritysten pikakaista, jonka lupaus 14 vuorokauden käsittelyajasta on jopa alitettu.

Työnantajan sertifiointimenettely nopeuttaa myös lupakäsittelyä. Samalla pitää muistaa työntekijöiden hyväksikäytön torjunta tehostamalla viranomaisten tiedonvaihtoa ja keskittämällä työaikaa riskitapauksiin.

Osaajien tiellä Suomeen on silti yhä hidasteita. Monien sähköisten palveluiden käyttö onnistuu vain kotimaisilla kielillä tai vaatii ulkomailtakin vahvaa tunnistautumista. Tarvitaan sujuva palvelupolku aina puoliso-ohjelmista kansainvälisiin kouluihin.

Muutosta kaivataan yhä myös asenteisiin sekä yrityksissä että yhteiskunnassa. Osaajakisassa menestyminen edellyttää houkuttelevaa maakuvaa ja monimuotoista työelämää, joka rakennetaan koko yhteiskunnan voimin.

Sonja Hämäläinen

maahanmuuttojohtaja

työ- ja elinkeinoministeriö

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.