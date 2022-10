Korkeakoulujen todistusvalinnan valuviat on korjattava

Jatkuvat opiskelijavalintauudistukset uhkaavat opiskelijoiden oikeusturvaa.

Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen (kesk) on ehdottanut ylioppilaskirjoituksista luopumista kokonaan. Honkonen perustelee ehdotustaan ylioppilaskirjoitusten opiskelijoille aiheuttamilla paineilla.

Viime vaalikaudella toteutetun opiskelijavalintauudistuksen tavoitteena oli nopeuttaa korkeakouluopintoihin siirtymistä ja vähentää välivuosia. Ylioppilaskirjoitusten painoarvoa lisättiin, mutta valintakoe säilytettiin vaihtoehtoisena väylänä. Julkisuudessa olleiden tietojen perusteella lukio-opintoihin käytettävä aika on kuitenkin pidentynyt ja ylioppilastutkinnon arvosanoja korotetaan aikaisempaa enemmän. Samanaikaisesti nuorten henkinen pahoinvointi on lisääntynyt hälyttävästi.

Ministeri Honkosen radikaali ehdotus ongelman ratkaisemiseksi on kuitenkin problemaattinen. Korkeakoulujen todistusvalinnan ongelmat ovat korjattavissa esimerkiksi aineiden pisteytyksiä ja hakuehtoja muuttamalla, eivätkä ne edellytä ylioppilaskirjoitusten poistamista. Ylioppilaskirjoitusten poistaminen vain siirtäisi nuorten paineita lukiosta valintakokeisiin ja tilanne palaisi samankaltaiseksi kuin ennen viime vaalikaudella tehtyä uudistusta.

On totta, että nuoriin kohdistuu monenlaisia paineita. Tärkeää olisi kuitenkin löytää ongelmien juurisyyt ja valita oikea lääke niiden perusteella. Ministerin esitys on myös omiaan lisäämään hämmennystä nuorten keskuudessa: aluksi ylioppilaskirjoitusten painoarvoa on haluttu kasvattaa ja nyt vihjaillaan, että niistä halutaan luopua kokonaan. Opiskelijoiden oikeusturvan kannalta olisi parasta, että näin radikaaleja uudistuksia ei tehtäisi hetken mielijohteesta eikä järjestelmää myllerrettäisi uusiksi jokaisella hallituskaudella.

Eelis Ojala

abiturientti, Helsinki

