Kotimaisen elokuvan esittämiseen kouluissa on jo valmis ratkaisu, mutta kouluilta puuttuu rahoitus sen käyttämiseen.

Opetussuunnitelma laajoine tekstikäsityksineen edellyttää myös audiovisuaalisten aineistojen, kuten elokuvien, mukaan ottamista opetukseen. Opettajat kuitenkin tuskailevat kouluissa laillisesti katsottavan elokuvamateriaalin puutetta. Nykytilanne, elokuvan täydellinen puuttuminen Opetushallituksen oppilaitoksille hankkimista käyttöluvista, on korjattava ensi tilassa.

Elokuvia on selvityksen mukaan esittänyt yli 70 prosenttia opettajista, mutta vastaajista lähes 80 prosenttia ei tiennyt, onko elokuvan esittämiseen hankittu asianmukaista lupaa. Opettajalle voi myös olla epäselvää, mitkä sisällöt kuuluvat Opetushallituksen neuvotteleman nykyisen käyttöluvan piiriin ja että elokuvat vaativat erillisen käyttöluvan hankkimista. Selkeä ja oikeudenmukainen tekijänoikeusjärjestelmä olisi kuitenkin sekä luovien alojen tekijöiden että sisältöjä käyttävien etu – tässä tapauksessa opettajien ja noin miljoonan oppivelvollisen.

Kotimaisen elokuvan esittämiseen kouluissa on jo valmis ratkaisu, mutta kouluilta puuttuu rahoitus sen käyttämiseen. Koulukino on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella sekä Kulttuurirahaston ja Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskuksen (Avek) tuella rakentanut Koulukino Suoratoisto -palvelun, joka sisältää kotimaisia elokuvia kouluille sopivin esitysoikeuksin ja oppimateriaalein. Koulukino on voittoa tavoittelematon elokuvakasvatuksen asiantuntijajärjestö ja lastenkulttuurikeskus, jolla on kansallinen tehtävä elokuvanlukutaidon edistäjänä suomalaisessa yhteiskunnassa.

Eduskunta on pitänyt jo vuosina 2020 ja 2021 välttämättömänä elokuvan mukaan ottamista koulujen käyttölupiin, mutta rahoitus tähän vielä puuttuu. Opetukseen sopiva kotimainen elokuva olisi nyt saatava Opetushallituksen hankkimien keskitettyjen käyttölupien piiriin, ja rahoitusratkaisua toivotaan eduskunnalta vielä tämän syksyn aikana.

Hanna Laurinsalo

erityisasiantuntija, Koulukinoyhdistys

