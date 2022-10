Ylioppilaskirjoitukset lisäävät yleissivistystä sekä saavat lukiolaiset asettamaan tavoitteita ja miettimään omia kiinnostuksen kohteitaan.

Siitä lähtien, kun tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen (kesk) ehdotti ylioppilaskirjoituksista luopumista lukiolaisten stressin ja koulu-uupumuksen vuoksi, on asiasta keskusteltu. Erikoisenakin pidetty ehdotus on kerännyt runsaasti kritiikkiä eri suunnista.

Pekka Räihä perusteli (HS Mielipide 1.10.) myönteistä kantaansa ehdotukselle sillä, että ylioppilaskirjoitukset aiheuttavat nuorille stressiä sekä vievät suurimman osan lukioajasta. Hän totesi, että ”kirjoituksiin käytettävän ajan voisi hyvin käyttää tavalliseen opiskeluun ja asioiden äärellä pysähtymiseen”.

Mikäli Suomessa luovuttaisiin ylioppilaskirjoituksista, saisivat nuoret mahdollisuuden keskittyä kiinnostuksen kohteisiinsa. Samalla lukion arvosanojen merkitys kuitenkin pienenisi, mikä aiheuttaisi sen, että lukiolaiset eivät panostaisi samalla tavalla niihin aineisiin, joista eivät ole kiinnostuneet. Niinpä heidän yleissivistyksensä huononisi.

Aikuistumisen kannalta on kuitenkin tärkeää oppia kuuntelemaan ja ymmärtämään myös asioita, joista ei ole kiinnostunut. Arvosanojen merkitys saa lukiolaiset panostamaan tällaisiinkin aineisiin.

Ylioppilaskirjoitukset ovat myös tärkeitä tavoitteiden asettamisen kannalta. Monet opiskelijat asettavat arvosanatavoitteita kirjoituksiin, panostavat valitsemiinsa aineisiin ja oppivat ne paremmin.

Ylioppilaskirjoituksilla on pitkät ja merkitykselliset perinteet. Ne saavat lukiolaiset asettamaan tavoitteita ja miettimään omia kiinnostuksen kohteitaan tarkemmin sekä lisäävät yleissivistystä. Niiden ansiosta lukiosta valmistuu vuosittain ihmisiä, joilla on selkeitä tavoitteita, joiden avulla he toteuttavat unelmiaan.

Tove Klockars

lukiolainen, Kauniainen

