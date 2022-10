Miksi hallituksen suunnittelemaa sähkön kotitalousvähennystä saa vain vakituisen asunnon sähkölaskuista?

Sähkön hinta on kohonnut käsittämättömän korkealle tasolle, jolla ei ole mitään tekemistä tuotantokustannusten kanssa. Valtiolla on nyt pyrkimys helpottaa sähköllä lämpiävien omakotitalojen kustannuspaineita väliaikaisen kotitalousvähennyksen avulla.

Suunnitelmaa ei kuitenkaan ole pohdittu loppuun asti, vaan verotuksen tasapuolisuusvaatimukset on unohdettu. Kun kotitalousvähennys muuten koskee sekä vakituiseen asuntoon että vapaa-ajan asuntoon liittyviä korjaus-, huolto- ynnä muita työkustannuksia, sähkövähennys suunnitellaankin annettavan vain vakituisen asunnon sähkölaskuista.

Perheellämme on sekä kaupunki- että maaseutuasunto, mikä ei ole kovin harvinaista. Eläkeläisinä asumme noin puolet kaupungissa ja puolet maalla, eikä maaseutuasuntoamme voi kutsua vapaa-ajan asunnoksi, kun eläkeläisillä ei ole erikseen työ- ja vapaa-aikaa. Kaupunkiasuntomme on kaukolämmön piirissä, ja siihenkin on luvassa kovia hinnankorotuksia. Maaseutuasuntoa eli vanhaa hirsitaloa ja paria lisärakennusta lämmitetään suoralla sähköllä. Saman yksityistien varressa on useita vastaavia taloja. Kaikki ostamme vetemme kunnalta, maksamme kuntaan kiinteistöveron – talomme luokitellaan vakituiseksi asuinkiinteistöksi – ja hoidamme tietämme yhteisen tiekunnan merkeissä.

Kaikki muut perheet asuvat siellä vakituisesti. Me poikkeamme joukosta, kun emme ole ilmoittaneet Digi- ja väestötietovirastolle tuota kiinteistöä vakituiseksi osoitteeksemme. Tällä perusteella jäämme nykyisissä suunnitelmissa sähkön kotitalousvähennyksen ulkopuolelle. Mielestämme joudumme tällöin verotuksessa eriarvoiseen asemaan naapureihimme nähden.

Olen aina ollut markkinatalouden kannattaja, mutta sähkön kohdalla uskoni siihen alkaa horjua. Olisivatko sähkön tuotanto ja jakelu sittenkin niitä yhteiskunnan vastuulla olevan infrastruktuurin peruspalveluja, joiden pitäisi toimia kustannusvastaavasti ja säädellysti eikä kaiken maailman johdannaisten ja futuurien heiluttelemina?

Jouko Kuisma

Helsinki/Askola

