Pandemian jälkimainingeissa joihinkin esityksiin on aiempaa vaikeampi saada yleisö liikkeelle, mutta yleisöt ovat kuitenkin palaamassa esityksiin kokemaan taidetta ja kulttuuria.

Pääkirjoituksen (HS 30.9.) mukaan ”yleisökato” on ”kriisi”, joka voi vauhdittaa kulttuurin ”rakennemuutosta, jossa painopiste siirtyy suurista taidelaitoksista pienempiin ja ketterämpiin yksiköihin”. Aiemmin syksyllä Helsingin Sanomat on kirjoittanut samasta aiheesta sekä kulttuuritilaisuuksien lippujen hinnoista ja niiden myötä tapahtuvasta yleisön ”keskiluokkaistumisesta”. Näemme tilanteen toisin.

Tosiasiassa uteliaat yleisöt ovat löytäneet tiensä pääkaupungin suuriin saleihin ilahduttavasti, koko ajan yhä enemmän. Musiikkitalossa Radion sinfoniaorkesterin ja Helsingin kaupunginorkesterin konserttien syksyn täyttöaste on ollut hyvä, ja myös vasta avatussa Tanssin talossa on nähty jo lukuisia loppuunmyytyjä esityksiä. Kansallisoopperalla ja -baletilla on enemmän kausikorttiyleisöä kuin koskaan.

Myöskään lippujen hinnat eivät ole kohonneet aivan HS:n kuvaamalla tavalla. Kansainvälisessä vertailussa monien tapahtumien pääsylippuhinnat ovat Suomessa saavutettavia. Samalla hintahaitari on laajentunut kymmenen vuoden takaisesta, edullisimmat lippuhinnat ovat osin jopa laskeneet.

Koko taide- ja kulttuuriala on kulkenut läpi koronaviruskriisin, jonka kauaskantoiset vaikutukset kulttuurielämälle nähdään vasta ajan kanssa. Uutta rakennettaessa luovuutta ja yhteistyötä tarvitaan kaikilta toimijoilta. Pandemian jälkimainingeissa joihinkin esityksiin on aiempaa vaikeampi saada yleisö liikkeelle, ja liput myydään usein aiempaa myöhemmin. Yleisöt ovat kuitenkin palaamassa esityksiin kokemaan taidetta ja kulttuuria – suunta on oikea.

Rikas, moniääninen kulttuurielämä syntyy erikokoisten toimijoiden, vapaan kentän ja taidelaitosten hedelmällisestä rinnakkaiselosta. Suurimittainen orkesteri-, ooppera- tai tanssiesitys vaatii tulevaisuudessakin tarkoituksenmukaiset tilat. Vaikuttavia taide-elämyksiä voi Helsingissä kokea niin isoissa saleissa kuin intiimeillä klubeillakin, kirjastoissa ja yllättävissä paikoissa eri puolilla kaupunkia.

Pääkirjoitus ennusti rakennemuutosta suurten laitosten kustannuksella. Me näemme pikemminkin kulttuuritarjonnan runsauden, erikokoisten organisaatioiden ja ryhmien rikkauden sekä ennen kaikkea elävän kulttuurin äärelle palaavan yleisön riemun.

Gita Kadambi

Suomen Kansallisooppera ja -baletti

Aleksi Malmberg

Helsingin kaupunginorkesteri

Niki Matheson

Tanssin talo

Tuula Sarotie

Radion sinfoniaorkesteri

