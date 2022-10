Lihavuuteen liittyvien terveysfaktojen kertominen ei voi olla tuomittavaa.

Lihavuuden yleistyminen ja kehittyminen erääksi keskeiseksi kansanterveyden ja sote-palvelujen haasteeksi on herättänyt monenlaista keskustelua. Raisa Omaheimo toi esiin (HS 2.10.), että lihavia ei pidä syyllistää eikä lihavuuteen saa liittyä stigmaa. Näin on. Lihavat ovat kanssaihmisiä siinä kuin tupakoivat tai alkoholiongelmaiset.

Samaan hengenvetoon on kuitenkin sanottava, että lihavuuteen liittyvien terveysfaktojen kertominen ei voi olla tuomittavaa. Tuore suomalaistutkimus osoitti, että terve lihavuus on hyvin harvinaista. Terveysasiantuntijoilla on velvollisuus kertoa asiasta sekä yleisesti että myös potilaille, kuten Saska Saarikoski kolumnissaan (HS 30.9.) kirjoitti. Asiantuntijoilla on myös velvollisuus auttaa ihmisiä tekemään terveellisiä muutoksia, joita useimmat tutkimusten mukaan itse haluavat.

Lihavien syyllistämisen sijasta on katseet käännettävä nykyiseen ruokaympäristöön, jonka muuttuminen on keskeinen syy väestön lihomiseen. Eivät geenit ole muuttuneet. Lihavuuden torjunnassa autetaan parhaiten vaikuttamalla elintarvikeympäristöön keinoilla, joita asiantuntijat ovat niin meillä kuin kansainvälisestikin suositelleet. Kysymys on muun muassa tuotteiden koostumuksesta, paljousalennuksista, epäterveellisten tuotteiden verotuksesta ja mainonnasta, varsinkin lapsille ja nuorille.

Pekka Puska

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen entinen pääjohtaja

Terve Paino ry:n varapuheenjohtaja

